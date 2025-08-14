快訊

許瑋甯生了！IG曬萌照分享喜悅「母子均安」 寶寶腳印卡也曝光

波波醫師爭議延燒…15名畢業生打官司槓上衛福部 法院判決結果曝光

疑有登山客觸電…樹林大同山觀景台旁燒成焦屍 引發火燒山

IFRS 17將上路 金管會搭配修正金控財報編製準則

中央社／ 台北14日電

台灣明年將實施國際財務報導準則（IFRSs）第17號保險合約，金管會今天表示，參考保險業財務報告編製準則規定，搭配修正「金融控股公司財務報告編製準則」，後續預告30天，預計明年第1季約11家金控財報需調整適用新規。

金管會參考保險業財務報告編製準則與證券發行人財務報告編製準則修正內容，配合預告修正金融控股公司財務報告編製準則、公開發行銀行財務報告編製準則及公開發行票券金融公司財務報告編製準則。

金管會銀行局副局長王允中說明，這次修正重點有2項，一是因應保險業保險負債衡量及保險收入認列方式調整，修正「金融控股公司財務報告編製準則」有關編製合併財務報告納入保險子公司資產負債的認列及衡量規定，並修正綜合損益表內相關收益及費損的認列及衡量規定，例如保險合約負債、保險服務結果等。

二是財報聚焦對投資人決策攸關資訊，刪除部分附表資訊，提升資訊揭露的有用性。銀行局官員說明，例如，過去有價證券是持有一股都要在期末揭露，未來修正後是業者依重大性原則來判斷，看是單獨或彙整揭露持有的有價證券。

媒體關注何時正式上路，王允中指出，金控旗下如果有壽險跟產險子公司都要搭配調整，總計11家金控（含台灣金控）須調整適用，若今年修正完成，預計明年第1季財報就適用。另外，銀行跟票券公司主要搭配調整資訊揭露，同樣明年第1季財報適用。

保險 財報 金控

延伸閱讀

金管會擴大微型保險承保對象 新住民納入範圍

2025 FIA 臺灣衍生性商品市場發展研討會登場 聚焦市場創新與國際參與

美國熱銷保單將登台？兩大退休理財新選項 防詐、保本還能刷醫療費

上市公司Q2財報 申報至今天

相關新聞

金管會宣布微型保單再擴大 逾46萬新住民配偶家庭受惠

金管會宣布，即日起擴大微型保單承保範圍，新增納入在台居留且具婚姻關係的「新住民」及其家庭成員，如外籍配偶等。移民署統計，...

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

全球央行體系中，誰是最大金磚的擁有者？答案是「台灣央行」。

股匯齊跌！預期Fed降息 新台幣先升後貶收29.988元

美國降息預期升溫，美元應聲跌破98，不過指數跌深反彈，抑制亞幣走勢，新台幣兌美元今天先升後貶，收盤收在29.988元，小...

金管會擴大微型保險承保對象 新住民納入範圍

金管會今日修改「保險業辦理微型保險應注意事項」，擴大微型保險承保對象，將新住民納入範圍。

全球央行金磚第一名就在台灣 現存金瓜石黃金博物館

全球央行收藏的最大金磚就在台灣。

新台幣貶2.8分 收29.988元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.988元，貶2.8分，成交金額11.78億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。