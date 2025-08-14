IFRS 17將上路 金管會搭配修正金控財報編製準則

台灣明年將實施國際財務報導準則（IFRSs）第17號保險合約，金管會今天表示，參考保險業財務報告編製準則規定，搭配修正「金融控股公司財務報告編製準則」，後續預告30天，預計明年第1季約11家金控財報需調整適用新規。

金管會參考保險業財務報告編製準則與證券發行人財務報告編製準則修正內容，配合預告修正金融控股公司財務報告編製準則、公開發行銀行財務報告編製準則及公開發行票券金融公司財務報告編製準則。

金管會銀行局副局長王允中說明，這次修正重點有2項，一是因應保險業保險負債衡量及保險收入認列方式調整，修正「金融控股公司財務報告編製準則」有關編製合併財務報告納入保險子公司資產負債的認列及衡量規定，並修正綜合損益表內相關收益及費損的認列及衡量規定，例如保險合約負債、保險服務結果等。

二是財報聚焦對投資人決策攸關資訊，刪除部分附表資訊，提升資訊揭露的有用性。銀行局官員說明，例如，過去有價證券是持有一股都要在期末揭露，未來修正後是業者依重大性原則來判斷，看是單獨或彙整揭露持有的有價證券。

媒體關注何時正式上路，王允中指出，金控旗下如果有壽險跟產險子公司都要搭配調整，總計11家金控（含台灣金控）須調整適用，若今年修正完成，預計明年第1季財報就適用。另外，銀行跟票券公司主要搭配調整資訊揭露，同樣明年第1季財報適用。