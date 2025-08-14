合庫推美元4.18%、澳幣3.28%定存優利專案 滿足多元資金配置需求

為滿足民眾多元資金配置需求，合庫推出「2025合優利4」美金及澳幣定存優惠專案，於8月8日至8月29日，只要是新資金，無論是新結購、自他行匯入皆可承作，達美金1萬元或澳幣1萬元的起存門檻後，最高可享1個月及3個月期定存年利率美金4.18%、澳幣3.28%，個人戶與公司戶都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

合庫表示，對關稅政策或將引發通膨疑慮尚未緩解，美國聯準會於7月30日宣布維持聯邦基準利率不變，股債市場漲跌互見。此外，市場預期澳洲國內經濟前景不確定性，將提高澳洲央行未來調降基準利率機率。受惠於新台幣匯率升值，以新台幣兌換美金及澳幣的買入價位處於近一年來相對低點，推薦有外幣投資需求的民眾，不妨利用本次檔期，分散資產配置、鎖定高收益定存。

為落實綠色金融，減少碳排放，合庫鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元、澳幣時，建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享美元匯率減碼3分、澳幣匯率減碼2分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫APP的IOS及安卓用戶可分別至APP Store或Play商店搜尋「合作金庫」下載安裝。本次專案提供1個月及3個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。