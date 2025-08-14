股匯齊跌！預期Fed降息 新台幣先升後貶收29.988元

快訊

中央社／ 台北14日電
新台幣兌美元今（14）日先升後貶，收盤收在29.988元，小貶2.8分。聯合報系資料照
新台幣兌美元今（14）日先升後貶，收盤收在29.988元，小貶2.8分。聯合報系資料照

美國降息預期升溫，美元應聲跌破98，不過指數跌深反彈，抑制亞幣走勢，新台幣兌美元今天先升後貶，收盤收在29.988元，小貶2.8分，台北及元太外匯市場總成交金額15.62億美元。

外匯交易員分析，關稅議題暫無新的進展，市場重心放在美國聯準會Fed）貨幣政策走向，近日公布的美國物價數據顯示通膨和緩，就連美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也說，聯準會9月降息幾成定局；投資人降息預期急遽升溫，美元指數應聲下挫，跌破98價位。

新台幣兌美元今天開盤價為29.94元，反映美元走弱，匯價偏升整理，盤中最高為29.905元，不過午後外資美元買盤浮現，新台幣由升轉貶，終場收在最低29.988元。

台股今天也呈現高檔震盪整理，加權指數盤中一度翻紅觸及24389點，仍不敵前高反壓，終場收在24238.10點，下跌131.92點。

外匯交易員指出，現在市場暫無新的題材，外資午後轉向匯出，加上出口商等待30元價位，不急於拋匯，支撐力道不足，使得新台幣回歸區間整理格局，短線隨國際匯市波動。

央行統計，美元指數今天反彈0.08%，亞幣漲跌互見，新台幣貶0.09%，韓元下挫0.46%，人民幣微升0.02%，日本則因貝森特暗示日本應升息，日圓強彈0.67%。

