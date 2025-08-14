全球央行金磚第一名就在台灣 現存金瓜石黃金博物館

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
金瓜石黃金博物館「大金磚」220公斤，是現存全球央行收藏的最大金磚。圖／本報資料照片
金瓜石黃金博物館「大金磚」220公斤，是現存全球央行收藏的最大金磚。圖／本報資料照片

全球央行收藏的最大金磚就在台灣。

金價持續升高，央行今日也公布這塊220公斤的大金磚就在金瓜石黃金博物館

受到川普（Donald Trump）2.0貿易政策的不確定性、地緣政治緊張的避險需求升溫等因素影響，黃金現貨價格於今年4月一度飆升至每盎司3,500美元。不過，在央行需求放緩、美元回升及投資人獲利了結等利空因素夾擊下，黃金出現小幅回檔，8月13日仍收在3,364.4美元的高價水準。

根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），目前全球最大的金磚是阿拉伯聯合大公國造幣廠（Emirates Minting Factory）所擁有的300.12公斤（約661英鎊10盎司）金磚，價值高達3,561.4萬美元。

至於全球央行中，最大金磚的擁有者則是台灣中央銀行，央行表示，這塊重達220公斤的金磚，是2004年外借台北縣政府（現為新北市政府），委請中央造幣廠鎔鑄成的超大金磚，曾一度獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚。目前正在金瓜石黃金博物館展覽中。

這塊目前價值達2378萬美元（約值台幣7.1億元）的金磚，外層有強化防彈玻璃框罩住，但左右兩側各有一個小孔，可讓參觀的民眾觸摸金磚，沾沾喜氣、帶來財運。

