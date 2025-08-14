土銀獲頒「中檢神說吸金專案」防詐獎 近一年共攔阻1.6億元詐騙案

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
土地銀行獲「中檢神說吸金專案」防詐獎項肯定，並由行政院秘書長龔明鑫（左）頒發獎項予土地銀行董事長何英明（右）。圖／土銀提供
銀行商業同業公會全國聯合會13日舉辦「金融科技打詐高峰會」並表揚防詐績優銀行，土地銀行西台中分行因即時通報警檢單位，成功守住受害人資產，因此獲頒「中檢神說吸金專案」防詐獎項，並由土地銀行董事長何英明代表受獎，展現土地銀行臨櫃阻詐成果。

隨著人工智慧、虛擬資產蓬勃發展，詐騙手法日新月異，行政院推出「打詐新四法」搭配「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」。響應行政院政策，土地銀行近期與台中地檢署攜手合作，有效攔阻詐騙金流與通報非法吸金，展現專業判斷力，識破詐騙話術，即時通報警方與檢方介入處理，更以耐心關懷民眾，最終成功保住其資產，因此榮獲本次「中檢神說吸金專案」防詐獎項，充分彰顯土地銀行在防制詐騙的關鍵角色與企業社會責任。

土地銀行強調秉持「預防優先、快速攔阻、全程守護」的防詐策略，不僅以專業金融角色攜手檢警機關、社會大眾遏止詐騙，更持續精進防詐措施，除強化「AI異常帳戶預警模型」、專屬簡碼簡訊服務及約定轉帳防詐機制，並將可疑交易態樣納入系統預警指標，同時加強防詐教育訓練，深化臨櫃關懷提問、客戶身分確認程序，即時介入高風險交易，近一年已成功阻止近200件詐騙案，避免損失金額超過1.6億元，阻詐成果斐然。

