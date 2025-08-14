安聯投信攜手好好證券 四季系列組合基金上架享「一定免費」申購優惠

主動式基金專家安聯投信宣布，與金融科技券商好好證券展開策略合作，將旗下明星產品的安聯四季系列組合基金在好好證券平台上架，並搭配平台提供的「一定免費」申購優惠方案，除可享全站基金申購「終身0手續費」、「0信託保管費」之外，針對投資人面對上千檔基金的「選擇困難」，好好證券提供「基金照妖鏡」工具，透過視覺化圖表，讓基金的歷史報酬、波動度等關鍵數據現形，協助用戶一鍵透視基金優劣。有別於傳統的基金列表，投資人只需簡單操作，就能在幾秒內顯示出高 CP 值基金，輔助投資人依據自身風險偏好做出判斷，不再憑感覺選基金。旨在為投資人提供更便捷、低成本的理財新選擇。

安聯投信表示，此次與好好證券的合作，是傳統資產管理專業與創新金融科技通路的一次重要結合。我們希望藉由好好證券的數位平台優勢，觸及更多習慣線上操作的投資族群，特別是希望能吸引小資族與年輕世代，透過更低的門檻輕鬆開啟投資理財的第一步。

根據投信投顧公會統計，到今年7月底，安聯投信旗下組合基金規模達449.43億元；在近30家發行組合基金產品業者中、位居第二；安聯投信旗下組合基金系列相對完整，產品線涵蓋跨國投資的平衡型、股票型和債券型。此次上架產品為安聯投信旗下的安聯四季雙收入息組合基金，屬於跨國投資平衡型組合基金；一來是希望藉由一檔組合基金，輕鬆做好資產配置；再者是借重雙收策略，為核心配置打底。旨在透過單一基金幫助投資人輕鬆完成全球資產配置，並藉由兼顧收益與成長的雙收策略，穩健打造長期財富基石。

安聯四季雙收入息組合基金具備三大優勢：一是兼顧收益與成長資產布局，長期累積財富部位；二是獨門策略發掘潛在收益機會；三是借重安聯投信專業團隊動態資產配置，一次搞定全球布局。

好好證券表示，為響應普惠金融，平台提供全站基金申購「一定免費」的優惠活動 。投資人只要在好好證券平台交易任一筆定期定額or單筆申購，即可享有全站基金「永久」申贖0手續費的資格（第一筆下單時，就開始免費）。這次安聯投信的「安聯四季雙收產品也完全適用此優惠，讓投資人的每一分錢都能投入本金，發揮最大效益。

安聯投信表示，組合基金最大的好處之一，就是可以借重專業團隊，視市場變化靈活配置不同資產類別、如股債混合、產業配置等；在追求穩定現金流的同時，也能掌握市場成長機會。此外針對需要定期現金流的投資人，該基金也有提供月配息與季紅利的入息設計，協助投資人可依自身資金規劃選擇適合的配息頻率。無論是退休族群需要日常開銷補助，或是希望透過再投資方式滾存資產的成長型投資人，都能根據個人需求靈活運用。

策略上，安聯投信表示，安聯四季雙收入息組合基金並結合安聯台灣全球配置會議的專業判斷與宏觀策略，依據全球經濟動態與市場變化，機動調整與配置。從股票、債券、黃金、甚至特定主題型資產中，尋找最適合配置比例與時機，並透過「一次到位」方式，協助投資人輕鬆實現全球分散布局，無需自行監控與頻繁調整，就能享有專業級的資產管理品質。

展望後市，安聯四季雙收入息組合基金經理人陳信逢表示，隨著美中關稅談判結果陸續揭曉，市場不確定性降低，樂觀情緒也隨之升溫。在這種環境下，雙收策略採取「高配股票、低配債券」的資產配置，不重押單一市場，秉持分散投資為重要原則。

陳信逢表示，股票部位因企業基本面穩健，加上市場情緒樂觀，建議超配；債券則受限於關稅可能推升通膨，以及「大而美法案」可能加重美國財政赤字，仍較為承壓，因此建議優先鎖定能提供穩定息收的信用債、而非利率債。整體投資組合在追求成長的同時，希望透過多元分散應對市場波動，並藉由信用債的穩定收息，降低整體波動性。