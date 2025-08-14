中信產險旅綜險升級又回饋 24小時醫師視訊服務

中國信託產險推出升規版旅綜險，提供24小時線上「Fun心Care醫療諮詢」加值服務，涵蓋行前保障規劃、遠距醫療諮詢、旅途安心接送與會員禮遇等全方位服務，無論在哪個國家，都能透過線上醫師視訊諮詢醫療或用藥建議，海外洽公或出遊如同有隨行醫師貼身照顧。

國外旅途最怕遇到意外傷害、突發疾病、班機延誤、行李損失等突發狀況，出發前預先規劃涵蓋上述風險的旅綜險，不僅能安心轉嫁風險，也降低經濟負擔。中國信託產險全面升級旅綜險，特別導入「Fun心Care醫療諮詢」，結合遠距健康照護資源，提供臺灣急診科醫師24小時真人線上諮詢，即使身在國外，也能不受時空限制快速獲得初步處置醫療建議，解決旅途身體不適、語言不通、找不到醫療資源等痛點，扮演國人旅途最可靠的醫療小幫手。

中國信託產險重視客戶需求，提供多元且保障完備的旅綜險組合，從旅程中最在意的風險管理為核心，升級旅綜險加值服務，無論家庭出遊、自由行或長程移動等，都能找到適合方案，透過保單保障、健康支援、交通便利與會員好康回饋，出發前保好保滿，讓旅人從容出發、安心返家。

為回饋保戶，即日起透過中國信託產險網路投保旅綜險，保費滿新臺幣200元（含）以上，即贈機場接送百元折價券，讓旅途更從容輕鬆； 9月30日前投保旅綜險滿500元，有機會獲得最高萬元旅遊金。此外，9月30前中國信託產險網投新會員，首次投保任一險種，不限投保保額，即可獲50元超商禮券購物金。