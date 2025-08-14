快訊

烏克蘭襲擊！俄國南部城市住宅區爆炸 已知10棟大樓毀損

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

儒鴻導入員工持股信託 合庫共築人才護城河

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
儒鴻企業董事長王樹文(左五)、合庫銀行董事長林衍茂(右五)、儒鴻企業總經理洪瑞廷(左四)、儒鴻企業副總林芬如(左三)、合庫銀行副總張玫蓉(右四)及雙方高階主管共同出席員工持股信託簽約典禮。圖／合庫銀行提供
儒鴻企業董事長王樹文(左五)、合庫銀行董事長林衍茂(右五)、儒鴻企業總經理洪瑞廷(左四)、儒鴻企業副總林芬如(左三)、合庫銀行副總張玫蓉(右四)及雙方高階主管共同出席員工持股信託簽約典禮。圖／合庫銀行提供

合庫銀行積極響應金管會信託業發展策略藍圖推動計畫，戮力推展員工福利信託，由專責行銷團隊第一線與企業面對面接洽交流，達到拓展該項業務實質效益，這次獲得上市紡織龍頭企業-儒鴻企業（1476）的青睞，擔任其員工持股信託之受託銀行。

儒鴻自1977年創立，並於2001年股票上市，長期扎根台灣並積極拓展國際市場，致力成為紡織成衣製造業的重要夥伴。儒鴻專注於彈性針織布料及機能性服飾領域，累積近50年的技術經驗，提供從研發到製造的一站式解決方案。總部設於台灣，負責業務接單、產品開發及技術整合，並於台灣、越南、印尼及柬埔寨設有生產據點，展現靈活且有效的國際供應鏈管理能力，形成堅實的競爭優勢。

儒鴻公司始終視員工為最寶貴的資產，建立完善的薪酬與福利體系，提供全方位照護，包括托嬰中心、員工宿舍、餐飲服務及多元社團活動，致力營造工作與生活平衡的職場環境。本次推出的「持股信託」方案，提供參與員工優渥的提撥比率，鼓勵以小額方式累積持股，不僅協助員工達成長期儲蓄與財富管理，也體現公司與員工共榮共好的永續經營理念，攜手邁向更穩健的未來。

合庫銀行自2019年開辦員工福利信託業務，憑藉其長期深耕信託業務之優勢，強化整體行銷力度，更挹注資源全新打造專屬「信託服務網」，提供企業員工多元服務管道，打造更為便捷的操作介面。在具體效益上，連續三年榮獲金管會信託2.0評鑑「員工福利信託獎」的殊榮，合庫銀行將持續藉由專業行銷團隊提供全方位信託服務，落實普惠金融的目標。

儒鴻 合庫 金管會

延伸閱讀

美國熱銷保單將登台？兩大退休理財新選項 防詐、保本還能刷醫療費

儒鴻法說將釋利多？股價飆逾6%創除息後新高、紡織類股指數勁揚

009812 9月開募

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 稱「是我害了柯文哲」

相關新聞

虧損照樣加薪！台塑四寶近月市值飆漲2852億 員工月薪衝破6萬

台塑四寶近期股價全面走強，自7月11日至8月14日，合計市值飆升約新台幣2,852億元，平均漲幅達34.54%，其中南亞...

中鋼9月盤價熱冷軋底材每公噸漲600元 五個月來首見漲勢

中鋼（2002）14日開出9月盤價，熱冷軋大宗底材每公噸漲600元，是近5個月來首見漲勢。隨著鋼鐵產業逐步進到第4季傳統...

台南首辦「國際扣件工業展」 產業界籲政府務必穩定匯率

台南市政府經濟發展局、經濟日報首次舉辦「臺南國際扣件工業展」，今天起至17日在大台南會展中心展出，下午開幕典禮，希望吸引...

每周成交不到一組 新建案市場創下疫情後最慘情況

房市燈號持續衰退，創下疫情之後的最慘情況。包括推案量、成交數等均持續下滑，尤其每周成交組數不到一組，顯示「買盤消失殆盡」...

川普促投資美國成趨勢 靠一系統輕鬆擴國設廠

在川普的政策之下，投資美國、赴美設廠成為趨勢，甚至成為部分企業的生存之道，然而擴海設廠存在著一定的難度得克服，像是如何做...

上半年家戶購屋比 六都每百戶中僅有1.4戶買房 追平2016年低點

房市買氣重回十年前。住商機構彙整六都2025年上半年家戶購屋比。資料顯示，以往有廣大購屋買盤的六大都會區，上半年家戶購屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。