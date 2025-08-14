快訊

烏克蘭襲擊！俄國南部城市住宅區爆炸 已知10棟大樓毀損

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

華南永昌證券、投顧、期貨與刑事局簽署防詐MOU 守護投資安全

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
華南永昌證券董事長黃進明（右四）、華南投顧董事長呂仁傑（右三）、華南期貨董事長李全才（右二）與內政部警政署刑事警察局簽署「防詐合作意向書」，由副局長陳世煌（中）代表出席，攜手強化金融防護網。圖／華南永昌證券提供
華南永昌證券董事長黃進明（右四）、華南投顧董事長呂仁傑（右三）、華南期貨董事長李全才（右二）與內政部警政署刑事警察局簽署「防詐合作意向書」，由副局長陳世煌（中）代表出席，攜手強化金融防護網。圖／華南永昌證券提供

華南永昌證券守護客戶資產安全，響應政府打詐政策，攜手華南投顧與華南期貨，與內政部警政署刑事警察局簽署「防詐合作意向書（MOU）」，宣示情報共享、詐騙模式參數交流與識詐宣導三方面攜手合作，強化金融防護網。

華南永昌證券董事長黃進明表示，詐騙集團以「保證獲利」、「高報酬投資」為名行騙，投資人一旦誤信，輕則個資外洩，重則血本無歸，證券業有責任守住資訊安全與客戶信任的最後一道防線，他強調「唯有打造安全、透明、值得信賴的投資環境，才能真正實現金融普惠與永續發展。」

這次MOU重點有三：刑事局偵查需配合時，提供相關訊息資料；共享詐騙模式與參數因子，強化即時異常通報與同仁識詐能力；加強識詐宣導，深入各類活動。刑事警察局副局長陳世煌表示，假投資詐騙猖獗，證券交易作為金融重心，在股市保證獲利的詐騙，導致民眾財產蒙受巨大損失，亟需各界攜手合作，從源頭遏止案件發生。

華南永昌證券全通路阻詐，防線全面部署。不定期將最新詐騙案例發送給員工，並納入教育訓練，提升第一線識詐能力，同時建立獎勵機制，表揚成功阻詐人員。2024年即有台南據點同仁察覺客戶匯款異常，協助警方即時阻詐，獲台南市警局來函讚揚。

為強化民眾識詐意識，華南永昌證券2024年於全台舉辦68場防詐宣導說明會，參與人數近2,000人，廣泛觸及銀髮族、身心障礙者及青年創業族群，推廣安全投資觀念。同時加強與客戶互動提問，提醒勿信陌生訊息、不加入來路不明投資群組、不使用保證獲利 APP 或平台，從源頭阻斷金融詐騙。

除了在官網設置防詐專區，華南永昌證券也善用智能客服，隨時提醒客戶投資風險，以及暫停非實名制廣告投放，以防堵網路詐騙廣告。

華南永昌證券持續深化警政與金融合作，透過教育宣導、制度強化與科技應用，提升全民防詐能力，打造安全的投資環境，實踐企業社會責任。

詐騙集團

延伸閱讀

刑事局破遊戲「天堂」私人伺服器 營運15年削50億

中信銀守護資產 雙軌並進

國泰世華銀防詐 績效卓越

兆豐銀科技打詐 深受肯定

相關新聞

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

全球央行體系中，誰是最大金磚的擁有者？答案是「台灣央行」。

新台幣貶2.8分 收29.988元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.988元，貶2.8分，成交金額11.78億美元

川普鴿飛舞 美元指數跌破98、新台幣升值測29.9關卡

美元指數在川普鴿派「降息風」強烈預期下，再度跌破98。非美貨幣14日早上持續走升，新台幣匯價14日早上以29.94開盤，...

富蘭克林華美「基金轉換T+1」革新 資金布局快一步

全球觀望Fed利率政策、地緣政治風險升溫與產業輪動加速的宏觀背景下，資本佈局的「時間價值」與「決策效率」已成為投資績效的...

三大境外金融中心 上半年獲利達去年全年92%

據金管會統計，2025年前六月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘16.5億美元，年增逾一倍，已達去年全年獲利的92...

中信銀守護資產 雙軌並進

中信銀行積極配合政府打擊詐欺，結合科技創新與前線服務雙軌並進，守護民眾財產安全。根據內政部警政署統計，中信銀 2024 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。