華南永昌證券、投顧、期貨與刑事局簽署防詐MOU 守護投資安全

華南永昌證券守護客戶資產安全，響應政府打詐政策，攜手華南投顧與華南期貨，與內政部警政署刑事警察局簽署「防詐合作意向書（MOU）」，宣示情報共享、詐騙模式參數交流與識詐宣導三方面攜手合作，強化金融防護網。

華南永昌證券董事長黃進明表示，詐騙集團以「保證獲利」、「高報酬投資」為名行騙，投資人一旦誤信，輕則個資外洩，重則血本無歸，證券業有責任守住資訊安全與客戶信任的最後一道防線，他強調「唯有打造安全、透明、值得信賴的投資環境，才能真正實現金融普惠與永續發展。」

這次MOU重點有三：刑事局偵查需配合時，提供相關訊息資料；共享詐騙模式與參數因子，強化即時異常通報與同仁識詐能力；加強識詐宣導，深入各類活動。刑事警察局副局長陳世煌表示，假投資詐騙猖獗，證券交易作為金融重心，在股市保證獲利的詐騙，導致民眾財產蒙受巨大損失，亟需各界攜手合作，從源頭遏止案件發生。

華南永昌證券全通路阻詐，防線全面部署。不定期將最新詐騙案例發送給員工，並納入教育訓練，提升第一線識詐能力，同時建立獎勵機制，表揚成功阻詐人員。2024年即有台南據點同仁察覺客戶匯款異常，協助警方即時阻詐，獲台南市警局來函讚揚。

為強化民眾識詐意識，華南永昌證券2024年於全台舉辦68場防詐宣導說明會，參與人數近2,000人，廣泛觸及銀髮族、身心障礙者及青年創業族群，推廣安全投資觀念。同時加強與客戶互動提問，提醒勿信陌生訊息、不加入來路不明投資群組、不使用保證獲利 APP 或平台，從源頭阻斷金融詐騙。

除了在官網設置防詐專區，華南永昌證券也善用智能客服，隨時提醒客戶投資風險，以及暫停非實名制廣告投放，以防堵網路詐騙廣告。

華南永昌證券持續深化警政與金融合作，透過教育宣導、制度強化與科技應用，提升全民防詐能力，打造安全的投資環境，實踐企業社會責任。