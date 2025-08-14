證交所偕創投公會辦理創新板上市公司專場 獲熱烈迴響

為增進創新板上市公司資訊透明度並拓展公司與投資人間溝通管道，證交所偕創投公會於8月13日的「2025台灣創投年會｣，舉辦創新板上市公司專場活動，邀請五家創新板公司進行財務業務發表，這次活動吸引投資人、創新企業及投資機構等近百位與會者參與，現場反應熱烈。

創投公會理事長邱德成致詞時表示，投資創新就是在投資國家未來的動能，創投公會將持續倡議政策優化，建構友善的金融環境，協助創新企業加入資本市場，與證交所緊密合作，共同將台灣打造成真正的亞洲科技創新島。

證交所總經理李愛玲致詞指出，創新板自2025年1月6日取消合格投資人以來，成交量已大幅成長1.4倍，同時，創新板公司的股價淨值比達4.5倍，表現優於整體上市公司的2.5倍。與此同時，為支持創新板公司發展，證交所利用整個集團包括指數公司與碳權交易所的力量，積極協助具未來前瞻發展性的公司透過資本市場力量快速累積競爭力，不再只是隱形冠軍，而是站到舞台上成為世界關鍵地位的一員。

這場活動邀集聚賢研發-創（7631）、倚天酷碁-創（2432）、愛爾達-創（8487）、青新-創（6951）及榮惠-KY創（6924）等五家創新板企業代表參與，這些成功上市企業的現身說法，不僅分享近期財務業務動態，亦為潛力創新公司提供寶貴經驗與實戰參考，協助其邁向資本市場。

聚賢研發：聚賢研發致力成為高科技設備優化服務商，提供科技產業製程設備、廠務工程與零組件耗材等客製化服務，徐珷宗財務長表示，在AI熱潮的帶動下，半導體廠紛紛擴大資本支出，促使2024年表現成長，該公司未來將積極開拓海外市場、投入雷射新產品及跨領域的應用，同時強化成本管控，使公司獲利穩健。公司亦十分重視研發創新，將持續透過技術差異化提升服務品質與競爭力。

倚天酷碁：倚天酷碁以科技及創意打造產品，為消費者帶來智慧生活風格，陳仁揚營運長表示，隨著產品推陳出新，受到市場正面反饋，全球的營運布局也收到成效。公司在電動滑板車、行李箱的出貨、募資平台新創商品的推出，均帶來營收成長的動能。同時，也期待與更多新創夥伴一起合作打國際盃，透過倚天酷碁團隊的力量讓產品推廣到全世界。

愛爾達：愛爾達是台灣新媒體運動轉播的重要推手，整合MOD、Hami Video及自營OTT平台，打造完整的數位內容收視生態系。對於未來發展，許牧羣財務長說明因應2026年國際運動轉播大年到來，已取得2026WBC世界棒球經典賽、2026 FIFA 世界盃足球賽、2026 愛知-名古屋亞運三大旗艦賽事轉播總代理，預計挹注新的營收動能。

青新：青新深耕環保產業多年，率先導入行動裝置實現電子化清運，以高效、智能的營運模式引領產業升級。張財榮總經理表示，清運產業仰賴專業人力有一定進入障礙，青新長期以來已培養具深厚經驗的人才團隊，具立足優勢。在創新板掛牌之後，公司的形象與福利在員工留任方面得到極大助益。公司未來會以增加客戶黏著度、開發專案業務、爭取政府標案、並持續優化清運路線，驅動營運動能成長。

榮惠：榮惠以服務日系車用電子及消費性電子廠為主，提供少量多樣的印刷電路板(PCB)與電子零組件，扮演全球供應鏈的關鍵角色。吳建芳財務長表示，為拓展亞洲以外市場，未來將陸續於美洲及歐洲設立營業據點，並將增加AI伺服器零組件產品及電動車用產品比重、以及積極開發車內FPC軟板照明之產品。

創新驅動成長，是國家發展的關鍵動能。證交所將持續致力推動更多優質國內外創新企業加入創新板，強化創新板公司的能見度，讓創新板成為創新獨角獸發光發熱的國際舞台。