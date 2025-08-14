快訊

烏克蘭襲擊！俄國南部城市住宅區爆炸 已知10棟大樓毀損

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

永豐外幣優利 美元定存7天期年利率7.7%

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀宣布推出換匯優利定存專案、美元7天期定存年利率最高7.7%！永豐銀行表示，今(2025)年第2季旗下換匯優利定存專案，包括美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等五種原幣存入金額較去(2024)年同期成長兩成、客戶數亦成長80%，顯示愈來愈多民眾選擇定存作為外幣理財工具；為了協助民眾進行外幣配置，讓外幣運用更彈性，永豐銀行表示，即日起推出「永豐助你 一幣之利」換匯優利定存專案，透過網路銀行、行動銀行、DAWHO APP或臨櫃使用「換匯優利定存」服務，以新臺幣及13種外幣均可結匯美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣並可同時開單定存。

此外，永豐銀行亦推出「美人雙幣 豐存優利」優惠，9月底前透過DAWHO APP或臨櫃存入美元10,000元以上新資金，申辦3個月期定存享年利率4.5%；使用網路銀行、行動銀行、臨櫃及語音等多元管道，享美元6個月期定存年利率最高3.9%。

同時，旗下同步提供靈活理財配置工具，推出「禾豐季」限時臺幣優利定存，永豐銀行表示，10月底前民眾臨櫃存入100萬元以上新資金，即可享3個月期定存1.9%年利率，單一客戶最高承作上限2,000萬元，額滿截止。

定存 永豐銀行

延伸閱讀

「滑」進飯店！85公尺橫越湖面 綠舞加碼「平日入住加人不加價」

帶著毛孩去旅行！這3家飯店迎萌寵 專屬備品、俱樂部齊登場

世芯法說會／看旺2026年起成長 沈翔霖：有信心優於 HPC 市場 CAGR

MLB／大谷翔平與經紀人遭提告！夏威夷房地產商控影響70億元專案

相關新聞

我央行藏大寶貝！全球央行最大金磚 驚人市值曝光

全球央行體系中，誰是最大金磚的擁有者？答案是「台灣央行」。

新台幣貶2.8分 收29.988元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收29.988元，貶2.8分，成交金額11.78億美元

川普鴿飛舞 美元指數跌破98、新台幣升值測29.9關卡

美元指數在川普鴿派「降息風」強烈預期下，再度跌破98。非美貨幣14日早上持續走升，新台幣匯價14日早上以29.94開盤，...

富蘭克林華美「基金轉換T+1」革新 資金布局快一步

全球觀望Fed利率政策、地緣政治風險升溫與產業輪動加速的宏觀背景下，資本佈局的「時間價值」與「決策效率」已成為投資績效的...

三大境外金融中心 上半年獲利達去年全年92%

據金管會統計，2025年前六月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘16.5億美元，年增逾一倍，已達去年全年獲利的92...

中信銀守護資產 雙軌並進

中信銀行積極配合政府打擊詐欺，結合科技創新與前線服務雙軌並進，守護民眾財產安全。根據內政部警政署統計，中信銀 2024 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。