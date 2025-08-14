永豐外幣優利 美元定存7天期年利率7.7%

永豐銀宣布推出換匯優利定存專案、美元7天期定存年利率最高7.7%！永豐銀行表示，今(2025)年第2季旗下換匯優利定存專案，包括美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣等五種原幣存入金額較去(2024)年同期成長兩成、客戶數亦成長80%，顯示愈來愈多民眾選擇定存作為外幣理財工具；為了協助民眾進行外幣配置，讓外幣運用更彈性，永豐銀行表示，即日起推出「永豐助你 一幣之利」換匯優利定存專案，透過網路銀行、行動銀行、DAWHO APP或臨櫃使用「換匯優利定存」服務，以新臺幣及13種外幣均可結匯美元、人民幣、日圓、歐元及澳幣並可同時開單定存。

此外，永豐銀行亦推出「美人雙幣 豐存優利」優惠，9月底前透過DAWHO APP或臨櫃存入美元10,000元以上新資金，申辦3個月期定存享年利率4.5%；使用網路銀行、行動銀行、臨櫃及語音等多元管道，享美元6個月期定存年利率最高3.9%。

同時，旗下同步提供靈活理財配置工具，推出「禾豐季」限時臺幣優利定存，永豐銀行表示，10月底前民眾臨櫃存入100萬元以上新資金，即可享3個月期定存1.9%年利率，單一客戶最高承作上限2,000萬元，額滿截止。