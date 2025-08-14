弱勢美元有解方！富邦新一代多重資產基金獲准成立 募集逾50億元

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

「富邦雙核心戰略多重資產基金」已於8月12日獲臺灣集中保管結算所核准成立。該基金募集期間金額約達55億元，是第2季以來少數募集逾50億元的新基金。該基金經理人陳臻怡表示，根據全球動盪訊號GTS，目前仍維持示警訊號，但自2025年7月初起指標明顯邊際回落，近期基金將採平衡策略，企業獲利驅動35-45%、地緣風險驅動25-35%。

陳臻怡指出，基金預計初期配置規劃，成長股將優先配置半導體權值股，惟考量股市處於歷史高檔位階，因此採取分批布局以降低追高風險；收益資產方面，揀選兼具高股息、低波動特性的收益型資產優先布局，維持建倉期間淨值波動度並維護投資組合孳息能力；非美公債方面，主要成熟國家貨幣政策延續寬鬆，配置納入紐、澳、英國乃至歐元區公債，因應其各自總經概況參與債息及潛在降息收益。此外，持續看好黃金應對去美元化趨勢，然而美國就業市場趨緩，黃金短線重回歷史高位，因此將分散布局黃金類資產；而在美國政府通過加密貨幣三大法案並開放401（k）帳戶投資加密貨幣，政策友好下，延續偏積極看待比特幣表現。

陳臻怡分析，目前黃金與比特幣此兩類資產價格均處於高位，但該基金操作策略並非短線追漲，而是依循內部風險評估指標GTS全球動盪訊號進行動態調控，並控管整體資產波動度。黃金類資產（含ETF與主題基金）預計最高配置不超過20%；比特幣ETF配置上限為5%，係依金管會現行法規對虛擬資產ETF之投資上限規定。

富邦投信表示，在地緣政治緊張與關稅憂慮升溫下，傳統的避險資產如黃金，相較於更新的替代品，仍多了一層吸引力。今年全球地緣政治緊張、關稅及其他宏觀經濟不確定性，促使全球央行購金速度加快，亦為黃金提供了強力支撐。

哈佛大學近日透過其捐贈基金大舉進軍加密貨幣市場，其在比特幣現貨 ETF 的投資已超越傳統避險資產黃金，代表著這所全球頂尖學府在數位資產領域的策略出現顯著轉變，此舉發出了迄今為止最清晰的訊號，顯示比特幣已從早期的實驗性投資，逐漸轉變為全球最具影響力機構之一的策略性配置。此外，6月美國國會剛通過穩定幣法案，隨著監管政策趨於友善，以及企業積極拓展數位資產生態系，看好比特幣將作為基礎資產，有望帶動整個虛擬資產市場持續成長。

後續若Fed降息預期兌現，而全球經濟復甦帶動其他貨幣走強，美元可能進一步承壓，由於「富邦雙核心戰略多重資產基金」投組中的黃金類資產（含ETF與主題基金）與比特幣ETF，可有效對沖美元弱勢，建議下半年不妨運用該基金建構投資組合之核心布局，若弱勢美元趨勢持續，可望有效降低全球匯市格局可能重塑之風險。

富邦投信強調，全球市場進入高變動時代，投資不再僅是追求單一報酬，而是如何在波動中兼顧成長與防禦。「富邦雙核心戰略多重資產基金」透過跨資產、跨市場的多元布局，結合GTS全球動盪訊號偵測風險，讓投資人即使在市場劇烈震盪下持續前行。

