快訊

關稅戰掀產業逃命潮 台灣會上演第三波產業大遷徙？

「豎起中指」！美國盟邦受夠川普關稅及支出要求 開始對F-35下手

王鴻薇索資遭衛福部人員發文嘲諷 食藥署長道歉：絕不允許的行為

推動金融科技平權 元富證券「好富投 APP」實現無障礙理財願景

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
好富投APP通過無障礙認證(元富證券/提供)
好富投APP通過無障礙認證(元富證券/提供)

台新新光金控旗下元富證券持續以數位創新實踐金融平權理念，繼2023年11月成為國內首家獲得最高等級「無障礙網頁AAA標章」的證券商後，近日再度取得重大突破—旗下自主研發的「好富投APP」通過台北市視障者家長協會「APP無障礙認證」，成為該協會七年來極少數通過實測的投資理財平台，展現企業在科技共融與社會責任上的堅定承諾。

根據衛生福利部最新統計資料，全台約有5.5萬名視障者，日常生活高度仰賴語音輔具及數位工具。元富證券洞察這一需求，透過科技賦能，為視障者打造平等、安全且無障礙的數位理財體驗。全新升級的「好富投APP」特別將個股報價、下單、委託及成交回報、帳務查詢等常用功能，結合手機內建旁白功能，以語音導讀方式引導視障人士操作，量身打造的友善介面，大幅降低操作障礙。

此外，元富證券開發團隊更深入檢視每個互動環節，包含按鈕名稱是否清晰明瞭、朗讀順序是否合理及重要資訊是否能準確傳達，以確保視障者在沒有旁人協助的情況下，也能及時掌握股價漲跌，順利完成下單交易與帳務查詢，實現金融友善並弭平數位落差。此次認證成果的背後，是元富團隊對無障礙體驗細節的高度重視與精密調整，全面提升視障者的使用信心與自主權。這不僅是對視障者友善的具體實踐，更是對普惠金融理念的深度落實。

為致力提升身心障礙者及高齡族群的便利性與安全性，元富證券營業據點除設有服務鈴、無障礙坡道等無障礙措施，並提供叫車服務、大字版契約書、放大鏡、老花眼鏡等輔具，滿足高齡與身心障礙族群的多元需求。展望未來，元富證券將持續秉持「普惠金融」與「公平待客」的核心理念，持續深化無障礙設計於數位金融服務的各個環節，致力消弭數位落差與資訊障礙，讓理財成為人人皆可參與、安心使用的權利，邁向更加多元、包容的金融新時代。

元富好富投APP介紹：https://www.masterlink.com.tw/zip/20231027113826/index.html

視障 元富 台新新光金控

延伸閱讀

騰訊第2季旺 每天賺25億

兆豐銀科技打詐 深受肯定

北富銀阻詐有功 獲金融科技打詐高峰會表揚肯定

董瑞斌：推科技防詐 銀行簡訊專碼成本高、盼電信商減收

相關新聞

川普鴿飛舞 美元指數跌破98、新台幣升值測29.9關卡

美元指數在川普鴿派「降息風」強烈預期下，再度跌破98。非美貨幣14日早上持續走升，新台幣匯價14日早上以29.94開盤，...

富蘭克林華美「基金轉換T+1」革新 資金布局快一步

全球觀望Fed利率政策、地緣政治風險升溫與產業輪動加速的宏觀背景下，資本佈局的「時間價值」與「決策效率」已成為投資績效的...

三大境外金融中心 上半年獲利達去年全年92%

據金管會統計，2025年前六月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘16.5億美元，年增逾一倍，已達去年全年獲利的92...

中信銀守護資產 雙軌並進

中信銀行積極配合政府打擊詐欺，結合科技創新與前線服務雙軌並進，守護民眾財產安全。根據內政部警政署統計，中信銀 2024 ...

國泰世華銀防詐 績效卓越

銀行商業同業公會全國聯合會昨（13）日舉辦「2025年金融科技打詐高峰會」，會中亦表揚金融機構與金融從業人員於防詐、阻詐...

兆豐銀科技打詐 深受肯定

兆豐金控旗下兆豐銀行致力守護客戶資產安全，借助金融科技之力大幅提高防詐打詐效率，率先業界導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。