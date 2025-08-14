推動金融科技平權 元富證券「好富投 APP」實現無障礙理財願景

台新新光金控旗下元富證券持續以數位創新實踐金融平權理念，繼2023年11月成為國內首家獲得最高等級「無障礙網頁AAA標章」的證券商後，近日再度取得重大突破—旗下自主研發的「好富投APP」通過台北市視障者家長協會「APP無障礙認證」，成為該協會七年來極少數通過實測的投資理財平台，展現企業在科技共融與社會責任上的堅定承諾。

根據衛生福利部最新統計資料，全台約有5.5萬名視障者，日常生活高度仰賴語音輔具及數位工具。元富證券洞察這一需求，透過科技賦能，為視障者打造平等、安全且無障礙的數位理財體驗。全新升級的「好富投APP」特別將個股報價、下單、委託及成交回報、帳務查詢等常用功能，結合手機內建旁白功能，以語音導讀方式引導視障人士操作，量身打造的友善介面，大幅降低操作障礙。

此外，元富證券開發團隊更深入檢視每個互動環節，包含按鈕名稱是否清晰明瞭、朗讀順序是否合理及重要資訊是否能準確傳達，以確保視障者在沒有旁人協助的情況下，也能及時掌握股價漲跌，順利完成下單交易與帳務查詢，實現金融友善並弭平數位落差。此次認證成果的背後，是元富團隊對無障礙體驗細節的高度重視與精密調整，全面提升視障者的使用信心與自主權。這不僅是對視障者友善的具體實踐，更是對普惠金融理念的深度落實。

為致力提升身心障礙者及高齡族群的便利性與安全性，元富證券營業據點除設有服務鈴、無障礙坡道等無障礙措施，並提供叫車服務、大字版契約書、放大鏡、老花眼鏡等輔具，滿足高齡與身心障礙族群的多元需求。展望未來，元富證券將持續秉持「普惠金融」與「公平待客」的核心理念，持續深化無障礙設計於數位金融服務的各個環節，致力消弭數位落差與資訊障礙，讓理財成為人人皆可參與、安心使用的權利，邁向更加多元、包容的金融新時代。

元富好富投APP介紹：https://www.masterlink.com.tw/zip/20231027113826/index.html