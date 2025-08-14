川普鴿飛舞 美元指數跌破98、新台幣升值測29.9關卡

美元指數在川普鴿派「降息風」強烈預期下，再度跌破98。非美貨幣14日早上持續走升，新台幣匯價14日早上以29.94開盤，升值2分。

目前呼籲Fed應該盡早降息，且降息幅度要擴大的聲浪持續加大；美國財政部長貝森特呼籲，聯準會的基準利率應該較目前4.25%至4.5%區間低至少1.5個百分點（6碼）。貝森特13日在彭博電視訪談中說，「我認為我們可能會進行一連串降息，首先是9月調降0.5個百分點（2碼）；如果你觀察任何模型，都顯示我們或許應該調降1.5、1.75個百分點（7碼）」。

而未來Fed主席人選之一的美國聯準會副主席鮑曼（Michelle Bowman），上週末表示，美國就業市場「弱得驚人」的數據，更加強化她對降息必要性的信念。鮑曼是上月底FOMC會議上投票支持降息的兩位官員之一。此次她更直言，聯準會今年應降息三次。

這波最早由川普主導的鴿派「降息風」，已經為美股多頭牛市再添柴火。