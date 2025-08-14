高資產專屬保單受矚目 國泰人壽、富邦人壽 開辦至今共受理5件

政府成立「亞洲資產管理中心」成為高資產客群的財富樞紐，壽險業亦積極進駐，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）兩大業務，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務。截至目前，國泰人壽已有3件高資產客戶進件，富邦人壽受理2件高資產件。

國壽積極進駐高雄資產管理專區、發展財富管理業務，推出專屬高資產客戶利變型美元終身壽險，截至目前，國壽已有3件高資產客戶進件，合計保費31萬美元（約新台幣929萬元），其中，第一單客戶為73歲女性，且非國壽現有500萬元保費的目標客戶，但有淨資產超過1億元符合高資產客戶標準，投保保費12.96萬美元（約新台幣380萬元）。

國壽表示，高資產專屬商品「美添增鑽」，開辦一個月內，受理保費已累積逾新台幣5,000萬元；特別的是，目前受理客戶皆非國壽既有潛在高資產名單，可見台灣隱藏的高資產商機。國壽目標在今年底前美添增鑽年繳化保費達到4.5億元。此外，國壽與國泰世華銀行合作保費融資服務，目前共有6張利率變動型保單適用該服務。

富邦人壽表示，本次開辦外幣分紅壽險及外幣利率變動型壽險等兩項專區試辦商品，商品推出後詢問熱度持續升高。專區據點日前已受理自台北富邦銀行進件，客戶符合財力證明淨資產超過1億元之高資產客戶標準，投保分紅高保障商品，新契約保費換算台幣超過5,000萬元。截至目前，富邦人壽高資產件累計受理2件。

而為進一步協助客戶彈性運用資金，富邦人壽指出，將辦理保險融資業務，共計9項「保費融資」商品及32項「保單融資」商品，包括台、外幣利率變動型與分紅型指定商品，除將攜手台北富邦銀行提供保險融資服務外，並持續與多家金融機構洽談合作。