快訊

亞洲盃男籃／浪費21分領先優勢 中華隊遭伊朗逆轉無緣4強

高資產專屬保單受矚目 國泰人壽、富邦人壽 開辦至今共受理5件

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

政府成立「亞洲資產管理中心」成為高資產客群的財富樞紐，壽險業亦積極進駐，持續拓展財富管理及國際保險（OIU）兩大業務，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務。截至目前，國泰人壽已有3件高資產客戶進件，富邦人壽受理2件高資產件。

國壽積極進駐高雄資產管理專區、發展財富管理業務，推出專屬高資產客戶利變型美元終身壽險，截至目前，國壽已有3件高資產客戶進件，合計保費31萬美元（約新台幣929萬元），其中，第一單客戶為73歲女性，且非國壽現有500萬元保費的目標客戶，但有淨資產超過1億元符合高資產客戶標準，投保保費12.96萬美元（約新台幣380萬元）。

國壽表示，高資產專屬商品「美添增鑽」，開辦一個月內，受理保費已累積逾新台幣5,000萬元；特別的是，目前受理客戶皆非國壽既有潛在高資產名單，可見台灣隱藏的高資產商機。國壽目標在今年底前美添增鑽年繳化保費達到4.5億元。此外，國壽與國泰世華銀行合作保費融資服務，目前共有6張利率變動型保單適用該服務。

富邦人壽表示，本次開辦外幣分紅壽險及外幣利率變動型壽險等兩項專區試辦商品，商品推出後詢問熱度持續升高。專區據點日前已受理自台北富邦銀行進件，客戶符合財力證明淨資產超過1億元之高資產客戶標準，投保分紅高保障商品，新契約保費換算台幣超過5,000萬元。截至目前，富邦人壽高資產件累計受理2件。

而為進一步協助客戶彈性運用資金，富邦人壽指出，將辦理保險融資業務，共計9項「保費融資」商品及32項「保單融資」商品，包括台、外幣利率變動型與分紅型指定商品，除將攜手台北富邦銀行提供保險融資服務外，並持續與多家金融機構洽談合作。

商品 保費 富邦人壽

延伸閱讀

中職／帶寵物看球賽 樂天棒球場闢專區

心理健康不佳與事故傷害 國壽保戶年報揭國人健康兩大隱形殺手

六壽險新契約保費增三成 提高保單宣告利率吸引保戶

國泰人壽橫掃國際五大獎 成就數位里程碑！

相關新聞

一銀統籌主辦地樺營造38.7億元聯貸案 超額認貸達1.3倍

第一銀行統籌主辦地樺營造事業股份有限公司新台幣38.7億元聯貸案於8月13日完成簽約，該聯貸案係由第一銀行統籌主辦及擔任...

渣打發布2025永續金融調查 逾8成台灣高資產族群對永續投資感興趣

渣打集團最新發布2025永續金融調查（Sustainable Banking Report 2025），針對台灣在內的全...

董瑞斌：推科技防詐 銀行簡訊專碼成本高、盼電信商減收

銀行公會理事長、兆豐金（2886）董事長董瑞斌13日於金融科技打詐高峰會指出，全國金融機構上半年攔阻7,600件詐騙、金額59億元；兆豐銀上半年攔阻近3億、最大一件案子一個人攔阻三千多萬元。他提到，銀行推動簡訊專碼每封須增加0.4元費用，大型發卡行一年將多花數千萬元，因此銀行公會也洽商電信業者盼能減收。

國泰人壽800萬保戶年報揭密！林昭廷：盼達成「健康台灣」目標

國泰人壽13日發表《2025國泰人壽保戶健康年報》，首度揭露「一好二壞三緩」的保戶健康趨勢，研究顯示每日健走達7,500...

把握降息前最佳機會 遠銀推9個月美元優利定存

美元低於30價位以下，吸引不少有美元需求者買進，為了搶攻追逐短期資金停泊或長期穩定持有美元的「定存族」，遠東商銀（284...

國泰保戶大數據統計 日走7,500步住院率降25%

過去認為日行萬步有助改善健康，但實際上7,500步就夠；國泰人壽發表2025國泰人壽保戶健康年報，研究顯示每日健走達7,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。