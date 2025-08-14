日盛台駿國際租賃大陸兩子公司預定年底前完成簡易合併 提高營運效率

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

日盛台駿國際租賃（6958）13日公告，旗下兩家子公司日盛國際融資租賃與台駿國際融資租賃，將進行簡易合併，以前者為存續公司，預定合併基準日暫定為12月1日，日盛台駿表示，兩家子公司簡易合併，是為了集團內組織優化及調整，因此決定以簡易合併方式進行合併。

日盛台駿旗下的日盛國際融資租賃與台駿國際融資租賃，均為設於中國大陸子公司，為日盛台駿本身合併前雙邊大股東各自在大陸所設子公司，在雙邊合併為日盛台駿國際租賃並轉上市後，兩家大陸子公司暫時維持各自獨立、雙品牌營運，現在則決定兩家子公司二合一。

根據日盛台駿公開資料，今年第1季這兩家大陸子公司當期均為虧損，帳面價值則是合計為67.4億元。兩家子公司大陸總部均設於蘇州工業園區內，目前日盛國際融資租賃在大陸有四家分公司，台駿國際融資租賃則設有六家分公司，兩家子公司的分公司地點有三處重疊。

日盛台駿並指出，由於兩家子公司均為日盛台駿百分百持股，因此預計合併不影響日盛台駿股東權益與每股淨值、每股稅後純益（EPS），合併後預計將可達到提升營運效率，降低營運成本等效益。

