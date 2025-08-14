快訊

上市公司Q2財報 申報至今天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣證券交易所表示，截至目前為止，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別為958家及89家，共1,047家。金融保險業以外的本國上市公司（共925家）第2季財務報告公告申報期限在8月14日。

至於金融保險業及第一上市公司（共122家）則在8月31日，因適逢假日，故公告申報期限順延至9月1日。為避免屆時網路流量壅塞，請上市公司掌握時效，及早辦理財務報告公告申報事宜。

證交所提醒上市公司應同步公告申報「格式化財務報告」與「電子書」，以利投資人參閱上市公司完整資訊。上傳至公開資訊觀測站之電子書，其會計師之核閱報告及四大表核章等部分，應上傳已掃瞄相關人員簽章之文件，俾與實體財務報告一致。

