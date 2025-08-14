證交所 打造ETF生態系

2025年台灣整體ETF規模獲得突破性成長，截至今年6月底已超過6.5兆元，ETF市場正以驚人的速度蓬勃發展，規模穩居亞洲第三。臺灣證券交易所董事長林修銘表示，作為資本市場的核心平台，證交所持續優化制度、推動商品創新、深化國際合作，並鏈結台灣優勢產業，積極打造具「台灣DNA」的資產管理與ETF生態系。

為了展現台灣擁有成為「亞洲資產管理中心」的穩健實力，2025台灣周ETF投資博覽會由金融監督管理委員會領軍，證交所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所、臺灣集中保管結算所、及證券投資信託暨顧問商業同業公會共同承辦，活動於10月17日至19日於高雄展覽館隆重登場。這不僅是活動首次移師高雄，更選址於亞洲資產管理中心首座試辦金融專區，象徵台灣資本市場邁向新里程、開啟嶄新篇章。

林修銘指出，近年台灣ETF市場持續擴張，發展出多元且具主題性的投資，高股息、AI科技、半導體、ESG永續、電動車、REITs等，成功吸引不同世代、不同需求的投資人參與。

此外，主動式ETF與被動式多資產ETF的推出，更是今年焦點，這不僅展現資產管理的創新動能，也讓從小資族到高資產族群，都能靈活運用ETF進行財富配置。目前台灣市場已有超過270檔ETF商品，受益人數突破1,544萬人，展現台灣作為亞洲最具潛力ETF市場的實力，ETF已成為全民理財的重要工具。

投信投顧公會副理事長黃書明則表示，ETF的普及是全民理財教育的重點，主動式ETF的推出是宣告台灣ETF邁入新的里程碑，ETF在未來的市場規模將持續擴大，產品結構會更加多樣化，勢必要兼顧主動型與被動型ETF發展，以滿足不同投資人需求，公會將朝「多元、創新」方向持續發展。

2025台灣周ETF投資博覽會邀集券商公會、期貨公會及國內外十家投信、二家金控及二家證券業者共同參與，融合金融科技與國際視野，規劃五大主題展區，全面呈現台灣在金融商品、服務及制度上的創新成果。