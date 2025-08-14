外資轉匯入 台幣重回29字頭 30元價位只維持一天

新台幣昨（13）日開高走高，早盤最高觸及29.92元，尾盤升幅收斂，終場收在29.96元、升值6.6分，30元價位只維持了一天，成交量僅10.98億美元。

富國銀行預期，資金流入台股與壽險業者加碼避險將支撐新台幣匯價，預期新台幣今年底前將逐步走強升值，目前為做多新台幣良機。

昨日主要貨幣兌美元升貶幅 圖／經濟日報提供

富國銀行策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）撰寫報告表示，台股資金流入短期內維持高檔，尤其受到半導體相關資產強勁需求支撐，使台股成為亞洲市場最受投資人青睞標的之一。預期新台幣兌美元將在今年底前逐步走強，先前造成新台幣快速升值的因素，可能在未來幾周重新浮現，但速度與強度會較5月溫和可控，第4季的目標是29元。

匯銀人士指出，市場普遍預期美聯準會（Fed）年底前降息2碼，美元走弱有助非美貨幣升值。7月初新台幣盤中與收盤價一度見到「28」字頭，顯示市場對台幣升值並不陌生。美元偏弱預期除降息因素，也受到政治干擾；美國總統川普近日批評Fed主席鮑爾，揚言提起重大訴訟，表面是Fed總部翻修工程嚴重超支，但市場認為真正爭議在於降息步調。

市場目前預估Fed年底前降息2碼，但亦有傳聞指降息幅度可能擴大至3碼。若降息超過預期，美元貶值壓力加劇，非美貨幣升值空間也將擴大。不過外資提醒，若年底前發生地緣政治或金融市場動盪等非經濟風險，可能引發資金回流美元避險，限制台幣升值幅度。

匯銀主管指出，有別於前一日外資大舉匯出，昨日外資轉為匯入，主因美國7月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力可控，市場對Fed 9月降息信心升溫，美元下跌有利歐美日系資金回流新興市場，推升台幣走升。

央行統計，昨日美元指數下跌0.7%，韓元漲0.7%為最強亞幣，日圓升0.49%、星元升0.4%、新台幣升0.22%、人民幣升0.2%。交易員認為，近期日圓、韓元雖震盪走堅，但未出現突破性升幅，新台幣多隨亞幣同步波動，8月以來已非獨強，但今年以來升幅仍達9.42%。

匯銀主管認為，在經常帳順差、資金流入與美元走弱支撐下，新台幣年底前挑戰29元預測仍屬合理。