一銀秀數位金融新生活

第一銀行積極打造年輕化品牌形象，去年推出《超時空特務》系列影片，累積觀看次數超過500萬次，為深植「就在你左右」的品牌宣言，今年重磅邀請曾獲金鐘新人獎的演員李沐演出品牌形象影片《和李沐一起，開啟你的數位金融日常》，於昨（13）日正式上線，以「類一鏡到底」手法，帶領觀眾開啟數位金融生活。

今年第一銀行品牌形象影片以iLEO App為核心，展現行動支付、數位生活圈、星座投資、滑滑轉帳及防詐智慧提醒等亮點服務，透過綠活卡消費還能支持「綠光傳愛」永續計畫，結合重點業務與「就在你左右」的精神，傳遞溫暖、安心、全方位的金融體驗。在完整版影片發布前，官方Youtube頻道更搶先推出三支前導預告，分別為《指尖啟動，數位宇宙》、《小粉獅GO關鍵營救》及《綠光傳愛 點亮希望》，鋪陳精采主軸，吸引年輕客群目光焦點。

值得一提的是，20日將再釋出影片拍攝花絮，以類一鏡到底的手法搭配動畫特效，呈現正式影片與拍攝現場無縫切換的創意效果，凸顯時尚且年輕化的品牌風格，而花絮不只能一窺李沐在片場的真實互動，廣受喜愛的「小粉獅」也以3D方式驚喜同框，讓影片再添科技元素。

第一銀行全新推出的「數位生活圈」專區，接軌日常生活場景，提供民眾最先進、便捷的數位金融服務。此外，一銀發行綠色信用卡「綠活卡」，提撥國內一般消費0.2％予第一銀行文教基金會，作為環境永續公益基金，讓客戶享有優質金融服務的同時，也為環境永續付出心力，其中「綠光傳愛」永續計畫累計至今年8月底，將協助逾100家偏鄉學校及社福機構汰換傳統燈具為節能減碳的LED燈具。

第一銀行持續提供創新金融商品與服務，今年度品牌形象影片在充滿趣味的場景中，傳達「就在你左右」品牌價值，提升民眾的認同感，實踐「客戶至上 服務第一」經營理念。