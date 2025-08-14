兆豐金董事長董瑞斌喊話電信業 減收簡訊專碼費用

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

銀行公會理事長、兆豐金（2886）董事長董瑞斌昨（13）日於金融科技打詐高峰會指出，全國金融機構上半年攔阻7,600件詐騙、金額59億元；兆豐銀上半年攔阻近3億、一個人最多攔阻3,000多萬元。他提到，銀行推動簡訊專碼每封須增加0.4元費用，大型發卡行一年將多花數千萬元，因此銀行公會洽商電信業者盼能減收。

銀行公會昨舉辦金融科技打詐高峰會，行政院秘書長龔明鑫、董瑞斌與會致詞，宣示啟動銀行公會防制詐欺聯繫平台。董瑞斌表示，詐騙是台灣社會的痛，銀行公會積極配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，協助金融機構扮演防詐守門員，第一線人員面對非常大壓力，攔阻任何一件都是了不起工作。2023年全台金融機構攔阻件數逾1.1萬件、金額約76億元；2024年逾1.3萬件、金額超過百億元；今年上半年約7,600多件、金額59億元。

他說，面對科技讓詐欺管道更多元化，金融業者除持續強化臨櫃關懷、開戶審查機制及帳戶監控措施，另必須不斷優化防詐科技，如利用資訊系統輔助清查帳戶異常交易、就虛擬帳號風險高低進行差異化管理。

