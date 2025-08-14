兆豐銀科技打詐 深受肯定

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行致力守護客戶資產安全，借助金融科技之力大幅提高防詐打詐效率，率先業界導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨識阻詐」兩大機制，並榮獲「2025年金融科技打詐高峰會」頒發「積極投入防詐之金融機構」的肯定。

銀行公會主辦與金融研訓院執行的「2025年金融科技打詐高峰會」於昨（13）日舉行。指導單位包括行政院打詐指揮中心、金管會、法務部及內政部，高峰會上並頒獎表揚打詐積極績效佳的金融機構，兆豐銀行積極響應政府防詐政策深獲肯定，由兆豐銀行董事長董瑞斌親自出席領獎；兆豐銀行也應邀在會中與各界分享在科技防詐上的成功經驗與實務成果，並展現銀行在防詐領域的創新應用與持續投入，包括率先使用短碼簡訊通知機制，並於ATM導入臉部辨識阻詐功能，獲頒「積極投入防詐金融機構」獎項殊榮。

兆豐銀行指出，兆豐銀率業界之先，推出「68017」短碼簡訊，提升訊息辨識度與可靠性，此機制如同社群平台的藍勾勾認證，協助客戶快速識別官方訊息，有效防堵詐騙集團發送偽冒簡訊，降低民眾誤信釣魚連結或詐騙訊息的風險；兆豐銀也在自動櫃員機（ATM）導入AI臉部遮蔽辨識技術，升級ATM安全機制，以語音及畫面警示提醒民眾脫帽、脫罩或停止手機操作，防止ATM成為防詐破口。

兆豐銀行表示，詐騙手法日益多元化且跨境化，金融業肩負保護客戶財產安全的重要使命，未來更將持續深化與政府單位及業界的合作，精進科技防詐工具與風控機制，落實「防詐於先、保護為本」的理念，守護每一位客戶的金融安全。