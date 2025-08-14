中信銀守護資產 雙軌並進

中信銀行積極配合政府打擊詐欺，結合科技創新與前線服務雙軌並進，守護民眾財產安全。根據內政部警政署統計，中信銀 2024 年臨櫃攔阻詐騙金額較2023年成長 57%，成效顯著。

銀行公會昨（13）日舉辦「金融科技打詐高峰會」，邀請中信銀行分享運用人工智慧（AI）研發防詐金流履歷模型與ATM臉部辨識阻詐的成果。行政院秘書長龔明鑫頒發「積極投入防詐之金融機構」獎項，由總經理楊銘祥代表受獎。左營分行櫃檯行員孫姓行員亦因臨櫃關懷提問成功攔阻客戶遭詐，獲得肯定。

楊銘祥表示，隨著詐騙手法日新月異，中信銀滾動式調整作業流程與風險管理措施，利用AI人工智慧與大數據資料分析辨識可疑帳戶及偵測異常交易，新增警示帳戶數亦逐年下降，今年上半年更較去年同期減少19%。

「金融科技打詐高峰會」邀請中信銀數位科技處處長、資深副總經理王俊權分享中信銀運用科技阻詐的成果，王俊權指出，中信銀積極投入防詐科技研發，陸續與內政部警政署、臺灣高等檢察署及臺北、新北、士林、臺中及橋頭等地方檢察署、金融同業等生態圈夥伴協同合作，建置智能防詐ATM、可疑交易分析機制，並透過「金融科技產業聯盟」與合作夥伴共同推動金流履歷機制，掌握可疑資金流向，實現跨行快速識別與管控可疑帳戶。

王俊權也分享，近年因詐騙而遭財損金額屢創新高，中信銀行為力阻ATM成為防詐破口，未來將於ATM導入AI臉部辨識功能，提升智能ATM安全機制，客戶操作ATM時若偵測到配戴口罩、安全帽等遮住臉部五官之行為，經系統辨識後，ATM便會發出警示，即時阻斷潛在詐騙行為，同時結合圖像開放資料訓練機器辨識「邊講電話邊轉帳」之行為，當偵測到民眾邊講電話邊進行轉帳，智能ATM便會提醒客戶留心交易，提升交易安全。

活動中特別表揚左營分行孫姓行員成功阻詐案例。該行員在辦理一名女性軍人領取 50 萬元貸款時，聲稱用於家中小吃店整修，行員憑藉同理心與專業判斷，發現資料不符，進一步聯繫警方協助，成功阻止詐騙發生，並說服客戶將貸款結清，避免重大財損。孫姓行員表示，「多問一句話，就能幫助一個家庭」。

中信銀行強調，防詐需結合科技與人力的敏銳判斷，透過AI系統與第一線防線雙重保護，並攜手跨部門、跨產業合作，持續降低詐騙案件發生率，守護民眾財產安全。