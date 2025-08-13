一銀統籌主辦地樺營造38.7億元聯貸案 超額認貸達1.3倍

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
第一銀行統籌主辦地樺營造38.7億元聯貸案，超額認貸達1.3倍。圖/第一銀行提供
第一銀行統籌主辦地樺營造38.7億元聯貸案，超額認貸達1.3倍。圖/第一銀行提供

第一銀行統籌主辦地樺營造事業股份有限公司新台幣38.7億元聯貸案於8月13日完成簽約，該聯貸案係由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，並邀集彰化銀行土地銀行臺灣中小企業銀行上海商業儲蓄銀行臺灣銀行兆豐銀行及樂天銀行等共八家金融機構參貸。

為支應地樺營造承攬「富邦人壽南港區玉成段新建工程」專案所需，金融同業踴躍參與，承諾金額達新台幣50.61億元，超額認貸達1.3倍。

地樺營造為國內知名甲級營造廠，擁有45年的專業經驗，工程實績豐富，成立迄今打造超過130座建築，完成包含臺北時代寓所、北投晶泉丰旅、台北花園大酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、亞昕國際-「晴空樹」、日勝生捷運大橋頭共構案「超‧站S」、璞真建設「璞真永吉」以及立樺建設「天母常玉」等指標性案件，並多次榮獲營造獎項兩大指標金石獎與金質獎，更擁有SGS國際認證「18年品質永續獎」，施工品質及技術深獲肯定，業界口碑優良。

