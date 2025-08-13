一銀統籌主辦地樺營造38.7億元聯貸案 超額認貸達1.3倍

第一銀行統籌主辦地樺營造事業股份有限公司新台幣38.7億元聯貸案於8月13日完成簽約，該聯貸案係由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，並邀集彰化銀行、土地銀行、臺灣中小企業銀行、上海商業儲蓄銀行、臺灣銀行、兆豐銀行及樂天銀行等共八家金融機構參貸。

為支應地樺營造承攬「富邦人壽南港區玉成段新建工程」專案所需，金融同業踴躍參與，承諾金額達新台幣50.61億元，超額認貸達1.3倍。

地樺營造為國內知名甲級營造廠，擁有45年的專業經驗，工程實績豐富，成立迄今打造超過130座建築，完成包含臺北時代寓所、北投晶泉丰旅、台北花園大酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、亞昕國際-「晴空樹」、日勝生捷運大橋頭共構案「超‧站S」、璞真建設「璞真永吉」以及立樺建設「天母常玉」等指標性案件，並多次榮獲營造獎項兩大指標金石獎與金質獎，更擁有SGS國際認證「18年品質永續獎」，施工品質及技術深獲肯定，業界口碑優良。