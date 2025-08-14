統一證挺入門PRO級權證

統一證券（2855）董事長林寬成表示，統一權證近年致力於打造適合所有投資族群的「入門PRO級權證」—天期超過300天、低單價，造市高品質的超高CP值權證；就算無法精準掌握標的發動時機，也有足夠的「時間價值存底」，盡量克服權證不耐放的特性，拉長等待行情的時間與空間。

台股加權指數今年高點與4月低點相差約四成；雖然台股在台積電帶領下，半導體、AI相關供應鏈仍具有超強實力，但題材發酵需要時間，且政經消息都會影響股價短期表現，對於想要用權證參與行情的投資人來說，對抗時間價值，等待趨勢，就變成一大挑戰。

低單價權證如能抓準大行情，槓桿表現更是優異，例如8月初台積電豁免100%晶片關稅後相關供應鏈大漲，統一權證最高單日漲幅即來到80%以上。目前統一有超過5,000檔權證流通在外，存續天期360天以上的權證超過700檔，標的涵蓋率也很廣，相信可以滿足所有投資人的需求。

近三年台股開戶數屢創新高，30歲以下新進投資人每年新增戶數占比達三成，成為股市一股新力量，權證市場也出現一股新動能，除了主管機關強力政策推動外，券商公會及媒體不遺餘力做教育訓練更是功不可沒。

林寬成指，權證是一個低單價高槓桿的投資工具，但就像工具機器百百種，要了解每個工具的特色，適合什麼狀況使用，才能發揮最好的效果。建議主管機關與證券公會能夠持續擴大推動權證的市場教育，以模擬交易、案例剖析、情境分析等方式讓投資人深入明白權證運作邏輯與風險所在，才能讓權證市場健康永續發展。

近期已開放特定條件的無流通在外權證可申請提前下市或下櫃，對於提升發行人資源配置效率有相當助益，期盼未來能繼續在業務創新與改良上與主管機關及各界合作，提高權證在股票市場中占比，成為投資人資產配置重要的一環。