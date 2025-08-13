颱風楊柳侵台　壽險業啟動保戶關懷服務

颱風楊柳來襲，金管會請銀行主動態度關懷客戶，目前30家國銀提供多項天然災害低利融資方案，包括個人、房屋貸款及企業受災貸款等；壽險業者也在第一時間啟動關懷保戶機制，包含快速理賠與保費緩繳等服務。

富邦人壽表示，保戶如因颱風成為受災戶，提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等6大緊急應變方案。富邦人壽指出，針對應繳月為今年7月到11月的續期保費，給予受災保戶延繳6個月方案，保單借款利息也可寬延6個月繳息。

國泰人壽已啟動關懷保戶服務，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳等服務。國壽指出，針對應繳月為8月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起到10月底前，如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。

南山人壽也啟動保戶關懷服務措施，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠與住院關懷預付保險金等。南山產物提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若投保住宅火險，因風災導致住宅淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」，南山產物將協助啟動快速理賠。

新光人壽提醒民眾，務必做好防颱準備，注意自身安全，目前已啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，包括提供保戶主動協助理賠、保單補發免收工本費、續期保費緩繳優惠、保險單借款利息緩繳優惠、房屋貸款本金寬延優惠等5項服務。

凱基人壽也提出快速理賠、住院預付金、保費緩繳、保服優惠及旅平險彈性調整等5大保戶關懷服務。凱基人壽保戶若在風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動快速理賠，有關理賠需檢附文件，可在給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10天，上限新台幣6萬元的住院預付金。

台灣人壽啟動受災保戶快速理賠服務及預付醫療保險金、續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、補發保單工本費優惠及緩繳房屋貸款本金及利息1年；中信產險也成立災損服務中心，啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

全球人壽表示，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括續期保費緩繳3個月、保單借款利息緩繳6個月、申請補發保單免收工本費及快速理賠。

元大人壽也提供6大關懷保護措施，包含主動理賠服務、續期保費緩繳、保險單借款免收利息、保險單借款利息展延、補發保險單免收工本費、保戶諮詢服務。