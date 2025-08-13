境外金融中心上半年獲利飆倍 年拚「2」字頭創三年高

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會統計，2025年前六月銀行、證券與保險三大境外金融中心稅前盈餘16.5億美元，年增逾一倍，已達去年全年獲利的92%。隨美國9月降息預期升溫，有助債券評價利益回升、美元資金成本下降，市場預料全年獲利有機會重返「2」字頭，創近三年新高。

境外金融中心是指3O，包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）、及保險國際業務分公司（OIU）。

6月單月三大境外金融中心稅前盈餘3.05億美元，終結連三月衰退並寫今年單月新高，月增66%。

其中OBU獲利占比超過九成，仍是境外金融中心的獲利主力；OSU受股票評價利益增加，單月獲利成長三倍；OIU則因壽險保費收入下滑，產險理賠增加，單月獲利觸今年新低。

3O獲利曾在2020年寫下全年大賺39億美元的高峰，成為金融業的「金雞母」。惟隨美國暴力升息，債券評價利益轉負、資金成本飆升，2023年起獲利跌破20億美元，連兩年僅在18億美元附近徘徊。

法人認為，若今年獲利成功重返「2」字頭，有望帶動整體金融業海外布局的信心回升。

金管會公布6月、上半年三大境外金融中心獲利。6月OBU獲利84.6億元、月增近六成，累計上半年OBU稅前盈餘達471.1億元，年增 83%。（以臺銀6月底美元對台幣結算匯率29.12元換算，OBU上半年稅前盈餘折合約16.2億美元）。

銀行局副局長侯立洋表示，OBU獲利大增是因美債殖利率下跌帶動債券評價利益回升，推升投資淨收益，同時外匯產品交易量增加。

OSU 6月稅前盈餘升至1,449萬美元、月增三倍，則是受惠海外期貨收益與股票評價利益增加；上半年累計獲利 3,499萬美元，較去年同期虧損大幅轉盈，主要因海外部位操作得宜及美債殖利率下滑。

相較之下，OIU表現持續承壓。6月OIU僅賺67.3萬美元，月減近三成，累計上半年獲利824萬美元、年減近四成。保險局副局長蔡火炎指出，壽險業因保費收入下滑導致利息收入減少，產險業則因控管天災風險調整預估保費計算，增加賠款入帳金額。

展望下半年，法人分析，儘管美國關稅可能對通膨帶來變數，但近期美國就業數據轉差，聯準會9月降息機率上升，將同步壓低美債殖利率與美元資金成本，為OBU與OSU帶來雙重利多。若市場走勢不出現劇烈反轉，境外金融中心全年「2」字頭獲利可期。

美國 保險 債券 股票 產險 金融業 壽險業 金管會 聯準會 金融中心

