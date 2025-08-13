董瑞斌：銀行簡訊專碼每封多0.4元成本高 電信業者不願減收

銀行公會理事長、兆豐金（2886）董事長董瑞斌13日於金融科技打詐高峰會指出，全國金融機構上半年攔阻7,600件詐騙、金額59億元；兆豐銀上半年攔阻近3億、最大一件案子一個人攔阻三千多萬元。他提到，銀行推動簡訊專碼每封簡訊須增加0.4元費用，大型銀行一年將多花數千萬元，透過銀行公會與電信業者談，「他們就是不讓沒有辦法」。

董瑞斌致詞時表示，當前金融詐騙手法日新月異，已進化到透過AI技術騙取民眾，詐騙是台灣社會的痛，銀行公會積極配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，協助金融機構扮演防詐守門員角色，第一線人員面對非常大壓力，能攔阻任何一件都是了不起工作。

他說，金融科技進步對民眾帶來便利，但同時也讓詐欺管道更多元化，甚至效率會更高。面對此挑戰，金融業者一方面持續強化臨櫃關懷、開戶審查機制，以及帳戶監控措施，另一方面也必須不斷優化防詐科技，如推動簡訊專碼防詐機制68字頭，台灣現在大概只有兆豐、合庫等少數銀行有使用。

不過，他強調簡訊專碼因為成本很貴，以兆豐為例，一年簡訊大概發送2,000多萬則，每一則簡訊要加0.4元，因為三家電信公司就要收取0.4元，所以費用約增加800多萬元，如果是國泰世華、中國信託、台北富邦或玉山等較大發卡行，可能一年發送1億則簡訊，乘以0.4元就要4,000多萬元，這點其實一直透過銀行公會跟三家電信公司商談，希望能夠把費用降下來，因為有社會公益問題，但他們就是不讓，所以沒辦法。