快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

董瑞斌：銀行簡訊專碼每封多0.4元成本高 電信業者不願減收

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
銀行公會啟動防制詐欺聯繫平台。林勁傑／攝影
銀行公會啟動防制詐欺聯繫平台。林勁傑／攝影

銀行公會理事長、兆豐金（2886）董事長董瑞斌13日於金融科技打詐高峰會指出，全國金融機構上半年攔阻7,600件詐騙、金額59億元；兆豐銀上半年攔阻近3億、最大一件案子一個人攔阻三千多萬元。他提到，銀行推動簡訊專碼每封簡訊須增加0.4元費用，大型銀行一年將多花數千萬元，透過銀行公會與電信業者談，「他們就是不讓沒有辦法」。

董瑞斌致詞時表示，當前金融詐騙手法日新月異，已進化到透過AI技術騙取民眾，詐騙是台灣社會的痛，銀行公會積極配合行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0，協助金融機構扮演防詐守門員角色，第一線人員面對非常大壓力，能攔阻任何一件都是了不起工作。

他說，金融科技進步對民眾帶來便利，但同時也讓詐欺管道更多元化，甚至效率會更高。面對此挑戰，金融業者一方面持續強化臨櫃關懷、開戶審查機制，以及帳戶監控措施，另一方面也必須不斷優化防詐科技，如推動簡訊專碼防詐機制68字頭，台灣現在大概只有兆豐、合庫等少數銀行有使用。

不過，他強調簡訊專碼因為成本很貴，以兆豐為例，一年簡訊大概發送2,000多萬則，每一則簡訊要加0.4元，因為三家電信公司就要收取0.4元，所以費用約增加800多萬元，如果是國泰世華、中國信託、台北富邦或玉山等較大發卡行，可能一年發送1億則簡訊，乘以0.4元就要4,000多萬元，這點其實一直透過銀行公會跟三家電信公司商談，希望能夠把費用降下來，因為有社會公益問題，但他們就是不讓，所以沒辦法。

AI 詐騙 詐欺 兆豐銀 董瑞斌 董事長 金融業 金融科技 人工智慧

延伸閱讀

打詐成功 台北富邦銀行替高齡客戶守住2400萬

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

相關新聞

兆豐銀率先引進短碼簡訊、ATM 臉部辨識兩大機制 金融科技阻詐受肯定

金融業守護客戶資產安全，借助金融科技之力事半功倍，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行率先導入「短碼簡訊」、「ATM臉部辨識...

董瑞斌：銀行簡訊專碼每封多0.4元成本高 電信業者不願減收

銀行公會理事長、兆豐金（2886）董事長董瑞斌13日於金融科技打詐高峰會指出，全國金融機構上半年攔阻7,600件詐騙、金...

國泰人壽800萬保戶年報揭密！林昭廷：盼達成「健康台灣」目標

國泰人壽13日發表《2025國泰人壽保戶健康年報》，首度揭露「一好二壞三緩」的保戶健康趨勢，研究顯示每日健走達7,500...

兆豐銀行推科技防詐　董瑞斌：盼電信業者降簡訊短碼費

兆豐金董事長兼銀行公會理事長董瑞斌今天表示，面對金融詐騙手法日新月異，金融業者除了強化臨櫃關懷、開戶審查機制，也必須優化...

把握降息前最佳機會 遠銀推9個月美元優利定存

美元低於30價位以下，吸引不少有美元需求者買進，為了搶攻追逐短期資金停泊或長期穩定持有美元的「定存族」，遠東商銀（284...

國泰保戶大數據統計 日走7,500步住院率降25%

過去認為日行萬步有助改善健康，但實際上7,500步就夠；國泰人壽發表2025國泰人壽保戶健康年報，研究顯示每日健走達7,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。