元大人壽啟動楊柳颱風受災保戶服務 五大措施減輕負擔

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

中颱「楊柳」帶來強風豪雨，造成多地災損元大人壽13日宣布，即刻啟動五大關懷措施，協助受災保戶渡過難關，涵蓋理賠保費、借款及保單服務，務求快速、彈性處理相關需求。

首先，在主動理賠服務方面，對受災保戶經確認保險事故後，將立即啟動理賠程序，並允許理賠文件事後補齊；若保戶因災受傷住院，經確認住院天數後將預付醫療保險金，同樣可日後補件，確保第一時間獲得金援。

第二，針對保費負擔，提供續期保費緩繳服務。凡續期應繳日落在事故發生日起三個月內的保單，保戶可申請自應繳日起緩繳三個月，紓緩短期財務壓力。

第三，推出保險單借款免收利息措施。自即日起，受災保戶申請新增保單借款，可免收三個月借款利息，協助度過資金周轉期。

第四，提供保險單借款利息展延服務。凡利息應繳日落在事故發生日起三個月內者，可申請展延六個月繳納，以減輕災後還款壓力。

最後，針對保單文件損毀，元大人壽將免費補發保險單，免收工本費，讓保戶在災後快速恢復保障效力。

元大人壽表示，此次五大措施旨在以彈性與速度回應保戶需求，並將持續關注災區情況，視實際需要調整與延長服務內容，與保戶攜手共度風災難關。另外，也提供0800-088-008客服專線，供受災保戶諮詢及協助辦理各項服務。

理賠 保單 保費 災損 豪雨 保險金 元大人壽

