國泰人壽800萬保戶年報揭密！林昭廷：盼達成「健康台灣」目標

國泰人壽13日發表《2025國泰人壽保戶健康年報》，首度揭露「一好二壞三緩」的保戶健康趨勢，研究顯示每日健走達7,500步的保戶，住院醫療發生率減少25%；導致生命年數損失的「兩項壞風險」，其一「心理健康」埋隱憂，觀察保戶各年齡層因精神疾患住院發生率，發現青少年（15-19歲）、青壯年（35-44歲）族群相較發生機率略高，且隨年齡增長，65歲以上高齡族群有迅速攀升趨勢；其二為「事故傷害」主因為運輸意外死亡，其中有25%是機車事故造成；最後建議全民可透過「緩生活三心法」，如緩走幾步、緩下生活、緩行觀路，就能保持自己身心健康輕鬆自在、揮別意外。

《2025國泰人壽保戶健康年報》由國泰人壽專業團隊攜手公衛與精算領域三位專家學者，分別是國立臺灣大學流行病學與預防醫學研究所所長林先和、東吳大學財務工程與精算數學系教授喬治華及莊聲和，深入剖析近六年保單資訊與理賠記錄，觀察保戶在健康狀況、疾病控制與生活行為上的變化趨勢，透過數據洞察提升健康餘命的契機與挑戰。

國泰人壽執行副總林昭廷表示，「保戶健康年報不只是一份數據報告，更是一份連結社會的健康倡議書。國泰人壽將每一筆資料背後的洞察，轉化為具體的行動與倡議，引導壽險業發展更貼近民眾需求的服務與保障，成為國人健康風險管理的夥伴。」此回報告，延續去年的三大優勢洞察，保戶擁有「較長的平均壽命」、「較好的健康管理」、「較佳的治療結果」等，今年進一步發現提升健康餘命的關鍵機會與風險警訊。

林昭廷指出，事前預防應該由數據來驅動，國泰人壽是國內最大保險公司，數據資料也比較多，可信賴度可達到最高，所以我們應該去完整呈現保戶的健康狀態，做一個長期統計，未來目標希望能夠達到國民健康餘命的增加，這也是國壽最大的希望，也希望產業界能夠共同響應，明年壽險業將接軌新制，這幾年其實每一家公司都在關注健康議題，相信未來「健康台灣」的目標是一定可以達到的。

林昭廷表示，國壽現在推出健康險全面納入外溢機制，而壽險、投資型等亦有商拚加入外溢機制，這會是未來趨勢，截至去年底國壽外溢保單保戶人數達67.4萬人。而年報中也提及心理健康健康的重要性，國壽今年5月推出女性專屬保險「好康愛防癌定期保險（外溢型）」，首度提供「一對一心理諮商服務」，受到市場歡迎，截至目前已賣出近3萬件，保費收入7.6億元，8月亦為男性打造專屬商品「豪康愛防癌定期保險（外溢型）」，聚焦男性常見癌症、攝護腺手術與意外骨折風險三大面向，目前已賣出3700多件，保費收入1.14億元。另外國泰人壽「FitBack健康吧」目前已有155萬用戶數，預計到年底會有170萬用戶。

年報數據顯示，在現有良好的健保體系及醫療照護下，擁有保險保障的國泰人壽保戶在各項關鍵健康指標表現優於全國。其中，最值得關注的「一項好機會」外溢保單創造的健走奇蹟，發現加入外溢保單的保戶，每日健走步數平均達到5,463步，高於國人平均5,000步；且進一步分析發現，每日健走達7,500步的保戶有顯著的健康效益，包括住院發生率減少25%、早期疾病處置（例如息肉切除）的比例則高出66%，顯示外溢保單有助保戶養成健康習慣，形成「走得多、病得少、發現早」的正向健康循環。

其次，國壽也從年報中洞察出導致生命年數損失的「兩項壞風險」，第一為心理健康危機，因蓄意自我傷害導致死亡保戶比預期壽命提早（縮短）26.1年，同時也觀察到，精神疾患的高峰分別在青少年、青壯年及高齡族群，顯示心理健康問題亟需關注；第二為事故傷害，2024年造成1,495個保戶家庭破碎，其中約四分之一為機車事故造成死亡，致使保戶比預期壽命提早（縮短）20.8年，對家庭與社會帶來重大衝擊。

面對「一好二壞」健康趨勢，國泰人壽鼓勵全民可透過簡單、可天天重複做的「緩生活三心法」，守護健康與安全。首先，「緩走幾步、健康保固」，透過每日穩定步行，累積基礎活動量，降低住院與慢性病風險，為健康加固防護；其次，「緩下生活、傾聽自我」，面對壓力與情緒困擾，聆聽觀照自我內心的聲音，適時調整生活節奏，維護心理健康；最後，「緩行觀路、平安守護」，在各種交通情境放慢步伐、提高警覺守護生命安全，預防事故傷害發生。

國泰人壽秉持「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，不僅期望透過揭示重要健康議題及趨勢，提醒國人留意健康風險，更鼓勵國人以具體行動，檢視生活模式，為自己量身打造健康目標，陪伴客戶與社會共創更長壽、更健康的未來。