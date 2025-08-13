兆豐銀行推科技防詐　董瑞斌：盼電信業者降簡訊短碼費

快訊

中央社／ 台北13日電
兆豐金董事長兼銀行公會理事長董瑞斌。中央社

兆豐金董事長兼銀行公會理事長董瑞斌今天表示，面對金融詐騙手法日新月異，金融業者除了強化臨櫃關懷、開戶審查機制，也必須優化防詐科技，如兆豐銀行已推動簡訊短碼防詐機制，但1則簡訊成本要價新台幣0.4元，每年成本將近千萬元，因此銀行公會洽3大電信業者，盼降低費用。

台灣金融研訓院今天舉辦114年金融科技打詐高峰會，行政院秘書長龔明鑫、董瑞斌與會致詞，宣示啟動銀行公會防制詐欺聯繫平台，並共同響應「金警聯手165」，目標今年底前舉辦165場防詐宣導活動。

董瑞斌表示，當前金融詐騙手法日新月異，從傳統電話詐騙、假交友，到現在透過AI技術騙取民眾的資金財產，不僅是台灣社會的痛，也是各國都要處理的棘手問題。銀行公會積極配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，協助金融機構扮演防詐守門員的角色，透過臨櫃關懷等措施避免民眾受騙。

董瑞斌坦言，第一線人員面對龐大壓力，能夠攔阻任何金額都是非常不容易。根據統計，112年全台金融機構攔阻件數逾1.1萬件、攔阻金額約新台幣76億元；113年攔阻件數逾1.3萬件、攔阻金額超過百億元；114年上半年攔阻件數約7600多件、攔阻金額59億元。

董瑞斌提到，兆豐銀行今年上半年攔阻金額約2至3億元，最大一案一個人就攔阻了3000多萬元，相當不簡單。

董瑞斌認為金融業者除了持續強化臨櫃關懷、開戶審查機制、帳戶監控措施，也必須不斷優化防詐科技，例如利用資訊系統輔助清查帳戶異常交易、就虛擬帳號風險高低進行差異化管理、推動簡訊防詐機制等。

目前兆豐銀行已導入簡訊短碼防詐機制，民眾只要收到「68017」開頭的簡訊，即可確認該訊息為兆豐銀行所發送。

董瑞斌也指出，兆豐銀行每年發送超過2000萬則簡訊，每則加上短碼簡訊要價0.4元，每年成本將近1000萬元，遑論其他流通卡數高的銀行，每年可能需發送1億則簡訊，成本恐高達4000多萬元，因此銀行公會已向3家電信業者洽談，希望基於社會公益，能夠降低簡訊短碼費用。

行政院秘書長龔明鑫表示，希望結合打詐國家隊和金融產業的力量，公私協力共同防範詐欺犯罪，全力加強識詐宣導，強化民眾對於金融犯罪手法的認識，並提醒民眾小心詐騙陷阱，保護民眾財產安全。

龔明鑫提到，面對詐團利用新興科技手法進行詐騙，發展出高度組織化、規模化、跨境運作的犯罪模式，未來防詐策略必須改變做法與思維，除了打團體戰，也須結合跨部會與金融機構、民間企業的資源，並藉助數位科技的力量，發展創新技術來提升打詐技術，例如運用AI相關技術以節省人力、提高精準度，達成即時預警、事前防堵之效。

AI 詐騙 詐欺 董瑞斌 金融業 董事長 兆豐金 兆豐銀行 金融科技 人工智慧

