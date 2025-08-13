把握降息前最佳機會 遠銀推9個月美元優利定存

美元低於30價位以下，吸引不少有美元需求者買進，為了搶攻追逐短期資金停泊或長期穩定持有美元的「定存族」，遠東商銀（2845）推出9個月天期「晶優利」美元專案定存，想趁美國降息前鎖住高年息，建議把握時機。

在聯準會降息預期影響下，市場上多為3、6個月天期的定存專案，為此遠東商銀持續推出定存優惠為客戶抓住機會、靈活應對，推出市場上少見9個月長天期「晶優利」美元優利定存，客戶可以在相對甜的匯率逢低布局美元部位，搭配長達9個月的4.4%優利定存，鎖住利率創造收益，不管是有理財、留學、退休等需求，都能為自己的閒置資金達到資產配置、分散匯率風險的效益。

遠東商銀表示，即日起至今年9月30日止，透過網路/行動銀行APP、電話客服、分行臨櫃等通路申辦美元晶優利定存，單筆申辦的新資金金額滿1萬美元就能承作。

以提前為海外留學生活準備的李小姐為例，於8月1日存入新資金5萬美元做定存，9個月到期後以年息4.4%計算，可獲得1,650美元利息。

遠東商銀指出，儘管市場已逐漸反應關稅戰的衝擊，美元進入震盪整理階段，總體而言，美元定存目前仍具備穩定收益性，是資產配置與避險的好選擇。