國泰保戶大數據統計 日走7,500步住院率降25%

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰人壽800萬保戶年報資料顯示，每天健走7500步，住院率降25%。圖／國泰人壽提供
過去認為日行萬步有助改善健康，但實際上7,500步就夠；國泰人壽發表2025國泰人壽保戶健康年報，研究顯示每日健走達7,500步的保戶，住院醫療發生率減少25%，平均住院天數也較少。

2025國泰人壽保戶健康年報由國泰人壽專業團隊攜手公衛與精算領域三位專家學者，分別是國立臺灣大學流行病學與預防醫學研究所所長林先和、東吳大學財務工程與精算數學系教授喬治華及莊聲和，深入剖析近六年保單資訊與理賠記錄，觀察保戶在健康狀況、疾病控制與生活行為上的變化趨勢，透過數據洞察提升健康餘命的契機與挑戰。

年報數據顯示，在現有良好的健保體系及醫療照護下，擁有保險保障的人壽保戶在各項關鍵健康指標表現優於全國。

統計顯示，加入外溢保單的保戶，每日健走步數平均達到5,463步，高於國人平均5,000步；且進一步分析發現，每日健走達7,500步的保戶有顯著的健康效益，包括住院發生率減少25%，早期疾病處置（例如息肉切除）的比例則高出66%，顯示外溢保單有助保戶養成健康習慣，形成「走得多、病得少、發現早」的正向健康循環。

年報中也可以看出，導致生命年數損失的「兩項壞風險」，第一為心理健康危機，因蓄意自我傷害導致死亡保戶比預期壽命提早（縮短）26.1年，同時也觀察到，精神疾患的高峰分別在青少年、青壯年及高齡族群，顯示心理健康問題亟需關注。

第二為事故傷害，2024年造成1,495個保戶家庭破碎，其中約四分之一為機車事故造成死亡，致使保戶比預期壽命提早（縮短）20.8年，對家庭與社會帶來重大衝擊。

保單 健走 健保 理賠 保險 國泰人壽

