經營權前哨戰開打？國票證提案解任副董 公司發聲澄清

市場近日傳出國票金（2889）旗下國票證券將在15日召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職務，可能是經營權前哨戰開打。對此，國票證券13日發布正式澄清指出，公司一貫秉持公司治理原則，確保所有決策符合法規及股東利益，盼各界勿以訛傳訛。

國票證券聲明稿如下：

本公司一貫秉持公司治理原則，確保所有決策符合法規及股東利益。報導中將本公司獨立董提案解任副董事長一事，描述為經營權爭議之前哨戰或特定股東之間的對決，惟此類推測性的報導與事實不符，易誤導公眾認知。

本公司特此說明如下重點，以正視聽：

本次副董事長解任案的起因並非報導中所稱的「顧問案」，而是基於保障員工權益，處理職場不法侵害事件。本公司重視建立友善職場環境作為永續經營的重要 ESG 目標，並對任何形式的職場霸凌行為採取零容忍立場。此次提案董事會解任本公司副董事長乙事，係由獨立董事基於職責所發起，該位獨立董事提案時亦已確認本公司調查屬實之董事職場霸凌行為，並據以提出解任案。本公司董事會對於獨立董事提案依法列入議程討論，並非媒體所描述由本公司董事長主導安排。

有關本公司辦理陳冠如副董事長涉及職場霸凌案，均依循勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引」訂定之內部規範，對於職場霸凌事件，依內部公司治理程序完成評議。評議過程為求公平與慎重，本公司調查小組訪談申訴人與被申訴人(陳冠如副董事長)，為了確認是否有調處的可能，並給予雙方當事人有陳述機會，當事人可自主決定應答與說明。此霸凌案調查之結果與陳冠如副董事長是否適任該職具有高度關聯性，副董事長為公司備位首長之位置，對於經理人如有霸凌等逾矩行為本應檢討其適任性，而解任副董事長依法應由董事會充份討論審議，故本案的產生係屬公司治理之結果，而討論審議本案應為董事的職責與擔當。

至於報載所稱「股東協議」等情節實與本案無涉，更非公司治理考量。獨立董事依法獨立行使職權並提案，董事會受理即應依法審議與討論，不應再受不相干因素的影響，況且主管機關亦多次強調，不樂見股東越權干預公司正常營運。本公司所屬金控針對本案除交辦應慎重處理與建議流程之外，亦無提及股東協議等事，顯見金控立場對於本案處理仍以合法合規為準。

本公司均定期召開董事會，本月董事會除審議例行重大業務，尚有財務及半年報核閱等重大事項。本公司董事參與董事會運作均有相當經驗，惟報載影射部分董事可能受副董事長解任案影響而怠於出席等語實屬無稽，蓋因董事會成員均了解僅因此個案而導致流會將影響公司財報公告，更會損害全體股東權益。

本公司一向秉持公司治理原則，致力於保障員工權益，並嚴格遵守相關法令規定。本次副董事長解任案是基於霸凌事實調查結果並討論副董事長適任性，更何況本公司董事會成員多為同一金控指派，實無涉及經營權之爭議。本公司對於媒體未經查證的報導深表遺憾，並呼籲各界切勿以訛傳訛，扭曲事實，以免影響金融市場穩定。