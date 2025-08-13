全球人壽偕刑事局簽署反詐騙專案 MOU 三箭齊發守護民眾財產安全

因應詐騙犯罪手法日益翻新，全球人壽秉持「因為愛 責任在」品牌理念，積極響應政府打詐政策，12日與內政部警政署刑事警察局正式簽署「反詐騙專案合作意向書（MOU）」，由總經理馬君碩與刑事警察局副局長林故廷代表締結，期待透過跨部門資源整合與警民協作的三大措施，強化情資共享與宣導資源運用，守護民眾財產安全、提升民眾防詐意識。

為宣示公私部門協力打擊詐騙犯罪，全球人壽昨日與刑事警察局舉行「反詐騙專案合作意向書」簽署儀式。由總經理馬君碩率多位副總經理參加簽署儀式，刑事警察局副局長林故廷亦帶領識詐宣導團隊與防詐相關部門共襄盛舉，充分體現警政單位對於提升全民防詐意識的高度重視及公私協力的積極參與。

此次簽署MOU宣示期待透過警民合作、降低打詐社會成本。全球人壽將與刑事警察局攜手展開一系列合作行動，包括：一旦發生異常交易或金融詐騙事件，雙方將在法令允許範圍內分享情資，以利即時防範與宣導；運用刑事警察局提供的反詐騙宣導素材，用於打擊詐騙及洗錢防制等教育訓練與宣傳活動；刑事警察局亦提供必要的資源與協助，透過公私協力雙方將攜手強化金融防護網，以實際行動守護每位保戶的財產安全。

與此同時，全球人壽亦積極發揮保險影響力，強化全民防詐意識，除了在官網成立「防詐騙專區」外，今年初更推出「防詐影片三部曲」宣導影片，以貼近生活的情境劇方式，揭露常見詐騙手法，董事長林文惠更於片尾喊話「全球人壽與您一起向詐騙Say No」，展現全球人壽反詐的決心和態度；並導入「商用簡訊簡碼」服務，統一使用代表號碼「68668」作為官方簡訊發送端，協助保戶即時辨識訊息真偽，避免遭受釣魚簡訊詐騙。

近年，全球人壽防堵詐騙成效顯著。日前有保戶至分公司櫃台辦理保單貸款時，同仁察覺保戶借款目的異常，即主動關懷並聯繫家屬確認，最終成功阻止該筆保單貸款，避免保戶遭受詐騙，並亦透過嚴謹的防制洗錢控管措施來識別詐騙犯罪，在申報的防制洗錢可疑交易案件中，已有數起案件涉及客戶詐騙犯罪的負面新聞，並經調查局列為「打詐專案運用」案件，顯示公司透過各種積極手段遏止詐騙，持續提升整體防詐效能。

同時，為強化內部同仁的防詐能力，全球人壽定期舉辦金融詐騙防制宣導講座及教育訓練，邀請各警察機關長官宣導詐騙犯罪趨勢、手法及防制措施。透過實務操作訓練，加強同仁的防詐、識詐能力，進而將最新的防詐騙資訊宣導給保戶及民眾，有效運用創新防詐機制，提升識詐能力，強化阻詐成效。

全球人壽深信，打擊詐騙不能單靠執法，更需企業、政府與社會共同攜手，從日常教育做起，從通訊細節著手，才能真正降低詐騙風險。未來也將持續結合內部資源與外部力量，深化反詐行動，善盡企業社會責任，讓每一位保戶都能安心享有保障。