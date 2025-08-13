快訊

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

楊柳颱風來襲 新光人壽啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

颱風楊柳進逼台灣，中央氣象署已於12日下午2時30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍涵蓋花蓮、台東、高雄及屏東，各地風雨將漸趨明顯。新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾務必做好防颱準備，注意自身安全。

「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」、「保險單借款利息緩繳優惠」及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

主動協助理賠：新光人壽將主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務之申請。

保單補發免收工本費：保單因本次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。

續期保費緩繳優惠：受災區域保戶(須申請且符合相關條件)給予應繳月2025年8月份的續期保險費緩繳三個月之優惠。

保險單借款利息緩繳優惠：保單借款繳息作業優惠：保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於本次災害發生日起三個月內新增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。

房屋貸款本金寬延優惠：房屋借款人確因本次受災損致還款困難者，經受災保戶之申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）一年之優惠措施。

保戶若需申請「新光防颱五保」各項服務或了解相關內容，可直接至全國各地客戶服務櫃檯或主動洽詢業務服務人員申請前述五項優惠服務，有相關問題亦可洽詢本公司客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

保單 理賠 保險

延伸閱讀

楊柳颱風在高雄東北東方 氣象署：嘉義以南風雨逐漸增大

楊柳颱風來襲！菜價漲翻天唯獨它「穩價10元」 婆媽驚：想買都秒殺

楊柳颱風動作很快 氣象粉專：已翻越中央山脈南段將進入南部平原

楊柳颱風登陸南投山區風雨狂增 水里民和國中、小緊急停班課

相關新聞

美股動能回歸強勁 聚焦大型股投資機會

美國股市在經歷上半年波折後，展現出強勁的反彈力道。隨著負面因素逐漸緩解，大型科技股領軍上漲，標普500指數（S&P 50...

富國銀：做多台幣良機到！基本面穩加資金流入 Q4看升至29元兌1美元

富國銀行策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）撰寫報告表示，預期台幣兌美元在今年剩餘時間內將逐步走強，第4季的...

搶貸出現八大亂象 李同榮提解方：新青安列72之2排外條款

房市趨勢專家李同榮表示，2023年9月新青安啟動後，造成市場搶購、搶貸亂象，2024年9月央行第七波限貸令，讓房市搶貸更...

國票證提案解任副董 高銀及上海銀力挺公股不出席 周五董事會恐流會

國票金（2889）經營權之爭提前開打，國票金旗下國票證券將在本周五（15日）召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職...

出口商只開心一天 今早新台幣又升回29字頭

出口商只開心一天！13日早上新台幣匯價又升回「29」字頭，以29.98開盤，升值4.6分，開盤15分鐘內再觸及29.92...

創控受匯損影響 上半年每股虧損0.22元

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控公告上半年財報，上半年營收2.17億元，成長43.08％，但因新台幣升值影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。