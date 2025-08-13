台灣Pay綁銀行帳戶消費即捐款 台企銀用行動守護企鵝家族病友

台企銀（2834）連續兩年用實際行動幫助小腦萎縮症病友，今年啟動「企鵝同行，愛不止息」活動，即日起至今年12月31日止，民眾可透過台灣Pay線上掃碼捐款，或到台企銀全台125家分行的捐款立牌掃碼響應；此外，凡於今年8月1日至10月31日期間，民眾使用台灣Pay綁定台企銀帳戶，至店家單筆消費滿100元以上，台企銀即代為捐出1元支持協會，藉此號召社會大眾用每一筆消費、每一次行動，累積愛心支持病友。

台企銀吉祥物Hokii福企鵝於8月初出席中華小腦萎縮症病友協會舉辦的「企鵝日」活動並擔任一日公益大使，Hokii更獻上開場舞蹈為病友和家屬帶來驚喜與活力。病友亦組成口琴、非洲鼓和空靈鼓樂團帶來溫馨表演，現場掌聲不斷。企鵝日亦結合表揚活動，向長期照顧病友的身障家庭楷模致敬，現場並透過互動闖關遊戲，讓外界體驗病友生活。台企銀近期亦推出「Hokii送愛快遞」社群線上遊戲，讓更多人透過互動體驗病友日常的挑戰，並結合街頭快閃，把公益的溫度帶進人群中。

台企銀去年首度攜手中華小腦萎縮症病友協會推出「企鵝同行，讓愛延續」公益活動，運用數位科技串聯祝福與關懷，民眾透過LINE官方帳號線上製作祝福小卡，為病友寫下加油打氣的話語，共募集超過700份祝福小卡，由吉祥物Hokii化身遞愛大使，親赴「企鵝家族」，將祝福送到病友手中，並捐贈紙尿褲、濕紙巾等生活物資，期望減輕病友家庭的照護壓力，傳遞更多社會的溫暖。

台企銀長期投身社會公益，用數位力量串起更多關懷。未來也將持續支持「企鵝家族」，誠摯邀請大家一起透過台灣Pay響應愛心捐款，讓每一次消費、每一份心意，成為病友與家屬最堅強的後盾，一起實現「企鵝同行，愛不止息」的美好承諾。