民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

00878、00701含金高有人氣 15日前完成申購才能參與配息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

全台13家金控已公布7月自結獲利，前7月累計稅後純益3059.76億元，與前月相比成長約867億元。國泰投信表示，受惠新台幣匯率逐步穩定、股息入帳及資本利得等利多，多數金控紛紛繳出亮眼成績單，近期投資人可善用金融股占比較高的ETF卡位金融業行情，如即將除息的國泰永續高股息（00878）以及國泰股利精選30（00701），兩者金融股占比分別為近3成與6成，如投資人想參與本次除息，則需要在本周五（15日）前完成申購，配息預計於9月11日發放。

00878暨00701基金經理人游日傑表示，金管會在6月宣布的寬容暫行措施，幫助壽險業承擔龐大匯損，扭轉獲利情勢；包括將用以衡量風險承擔能力的資本適足率匯率改採取均價制度，以及放寬保單責任準備金計提基礎等舉措，責任準備金是壽險業為履行保單承諾，從保費中提存的預備資金，在降低動用標準後亦能確保業者的清償能力，並且維護保戶權益。

00878在成分股配置上近3成的金融股，如國泰金、中信金以及富邦金，以及包含聯電、聯發科及華碩在內、合計4成的半導體、電腦及周邊類股，產業分配較為均衡，幫助投資人同時捕捉科技AI大浪以及金融獲利雙行情；近期聯發科公布前七月合併營收達3,469億元，年增13.2％，預期第三季將推出最新天璣9500和GB10晶片，並且在AI和車用晶片設計的營收有望持續增長。

游日傑補充，00701則在成分股篩選中更注重個股低波特質，由於台灣金融業受到主管機關嚴格把關，整體企業經營以及股利發放狀況會相較於其他產業更為穩定，深受保守型投資人或退休族群的青睞。00701透過Smart Beta智能因子篩選具穩定獲利、流動性佳與低波特性的企業，精選出30檔符合條件的個股，其中又以金融、電信及食品等內需股為主，前三大成分股如中信金佔比11.9%，今年以來漲幅11.4%；中華電佔比10.7%，今年以來漲幅也有9.3%；第三大成分股則是玉山金，佔比也達8.3%，今年股價漲幅高達24.02%，基金後市看好。

國泰金

