美股動能回歸強勁 聚焦大型股投資機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
四大CSP業者2028年資本支出預計超1兆美元(資料來源：上市公司財報，永豐投信整理，2025/8。)
美國股市在經歷上半年波折後，展現出強勁的反彈力道。隨著負面因素逐漸緩解，大型科技股領軍上漲，標普500指數（S&P 500）連日走高，市場動能回歸強勁，投資人樂觀情緒升溫，預期第3季經濟基本面將主導行情，上半年極端波動難再重現。回顧2025年上半年，美股面臨三大負面衝擊：AI熱潮降溫、財政支出縮減，以及關稅戰升溫，導致市場一度陷入恐慌賣壓。幸運的是，近期這些負面因素出現明顯緩和跡象，為股市注入新動能。

在AI領域，4至5月間，美國科技巨頭公布2025年第1季財報，四大雲端服務供應商（CSP）資本支出成長超過60%，輝達與台積電營收均超越市場預期。這顯示AI需求並未真正降溫，而是進入更穩定的成長階段。永豐投信研究團隊指出，全球AI需求強勁，輝達H20晶片對中國出貨恢復，以及微軟、Meta等公司AI投資加碼，有望推動股市表現。

財政政策方面，美國眾議院7月4日通過大而美法案（One Big Beautiful Bill Act，簡稱OBBBA），內容包括提高債務上限、實施減稅政策，以及擴大財政支出。這不僅化解美國債務上限逼近的危機，還提振企業信心。關稅戰也出現轉圜，雖然川普持續推動貿易保護主義，並對中國維持部分限制，但美中貿易暫時進入「休戰」狀態，讓市場鬆口氣。

進入2025年8月，美股上攻力道強勁，大型股成為主角。輝達等大型科技股表現尤為亮眼，帶動主要指數大漲，AI勢頭不減。在雲端運算領域，四大CSP 業者亞馬遜、微軟、Alphabet和Meta資本支出預估將持續成長，預計2028年的資本支出總和將超過1兆美元，2025年至2028年的複合年均增長率將達到20%。

美股市場今年以來呈現大型股領先、中小型股落後的格局。展望第三季，永豐投信研究團隊認為極端情況難再現，股市將更受經濟基本面影響，雖然關稅風險猶存，但財政刺激與AI成長將支撐大型股。總體而言，上半年陰霾散去，股市動能回歸，投資人應關注財報表現與政策動向，抓住大型股投資機會。

投資人可考慮永豐美國大型500股票ETF（00858）聚焦在美國大型股的ETF產品，其追蹤STOXX美國500指數追蹤美國市值排名前500的龍頭企業，涵蓋美國多元產業如科技、醫療、金融、工業、消費、能源等，前十大持股多為市值破兆美元企業，如輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、Meta、博通、Alphabet、特斯拉。STOXX美國500指數的優勢在於純市值篩選成分股，而標普500指數除了市值以外還會考量財務穩定性，因此不像純市值篩選的STOXX美國500指數快速反應市場變化。

代表美股大盤的標普500指數和STOXX美國500指數自今年以來分別上漲8.6%和9.4%，但目前市場上關稅風險仍存，建議投資人評估自身風險承受能力後選擇穩健的投資方式，可利用定期定額紀律投資美股大盤型ETF，不但能分散風險又能長期參與美股多頭行情。

