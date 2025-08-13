快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

證交所董座林修銘積極打造具「台灣 DNA」的資產管理與 ETF 生態系

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，作為資本市場的核心平台，證交所持續優化制度、推動商品創新、深化國際合作，並鏈結台灣優勢產業，積極打造具「台灣DNA」的資產管理與ETF生態系。2025年的博覽會，正是證交所與主管機關、周邊單位及業界攜手合作的重要成果展現。

林修銘在8月13日台灣週ETF投資博覽會展前記者會。今年博覽會將於10月17至19日，在高雄展覽館隆重登場。這不僅是活動首次移師高雄，更選址於亞洲資產管理中心首座試辦金融專區，象徵台灣資本市場邁向新里程、開啟嶄新篇章。

近年來，台灣ETF市場蓬勃發展，截至今年6月底，整體規模已突破6.5兆元，穩居亞洲第三。市場題材多元且具話題性，涵蓋高股息、AI 科技、半導體、ESG 永續、電動車、REITs 等，成功吸引不同世代、不同需求的投資人參與。特別是主動式ETF與被動式多資產ETF推出，更是今年市場的亮點。這不僅展現資產管理的創新動能，也讓從小資族到高資產族群，都能靈活運用 ETF 進行財富配置。目前，台灣市場已累積超過270檔ETF，受益人數達1,544萬人，ETF已成為全民理財的重要工具。

這屆博覽會規劃五大特色展區：創富主舞台、主題展區、高雄專區、金融展區與 ETF沙龍區，邀集公協會及國內外13家投信、券商共同參與，結合專題講座、互動體驗與投資教育，讓民眾全面了解政策藍圖與市場創新脈動。10月17日至19日可蒞臨高雄展覽館，親身感受ETF的多元價值與投資魅力。讓我們攜手以ETF為橋樑，連結國際資金，匯聚全民投資力量，共同推動台灣邁向亞洲資產管理中心。

ETF 證交所

延伸閱讀

創新板KPI 兩年衝40家

櫃買壯大生技生態圈

證交所持續深化創新板價值 獲府院正面積極肯定

林修銘：台灣新創公司走向國際化 有二大利基加持

相關新聞

搶貸出現八大亂象 李同榮提解方：新青安列72之2排外條款

房市趨勢專家李同榮表示，2023年9月新青安啟動後，造成市場搶購、搶貸亂象，2024年9月央行第七波限貸令，讓房市搶貸更...

上海銀和高雄銀拒出席 國票證券周五董事會恐怕流會

國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案出現最新進展。據知情人士透露，除了公股行庫還有耐斯集團的...

美股動能回歸強勁 聚焦大型股投資機會

美國股市在經歷上半年波折後，展現出強勁的反彈力道。隨著負面因素逐漸緩解，大型科技股領軍上漲，標普500指數（S&P 50...

富國銀：做多台幣良機到！基本面穩加資金流入 Q4看升至29元兌1美元

富國銀行策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）撰寫報告表示，預期台幣兌美元在今年剩餘時間內將逐步走強，第4季的...

國票證提案解任副董 高銀及上海銀力挺公股不出席 周五董事會恐流會

國票金（2889）經營權之爭提前開打，國票金旗下國票證券將在本周五（15日）召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職...

出口商只開心一天 今早新台幣又升回29字頭

出口商只開心一天！13日早上新台幣匯價又升回「29」字頭，以29.98開盤，升值4.6分，開盤15分鐘內再觸及29.92...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。