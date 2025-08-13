證交所董座林修銘積極打造具「台灣 DNA」的資產管理與 ETF 生態系

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，作為資本市場的核心平台，證交所持續優化制度、推動商品創新、深化國際合作，並鏈結台灣優勢產業，積極打造具「台灣DNA」的資產管理與ETF生態系。2025年的博覽會，正是證交所與主管機關、周邊單位及業界攜手合作的重要成果展現。

林修銘在8月13日台灣週ETF投資博覽會展前記者會。今年博覽會將於10月17至19日，在高雄展覽館隆重登場。這不僅是活動首次移師高雄，更選址於亞洲資產管理中心首座試辦金融專區，象徵台灣資本市場邁向新里程、開啟嶄新篇章。

近年來，台灣ETF市場蓬勃發展，截至今年6月底，整體規模已突破6.5兆元，穩居亞洲第三。市場題材多元且具話題性，涵蓋高股息、AI 科技、半導體、ESG 永續、電動車、REITs 等，成功吸引不同世代、不同需求的投資人參與。特別是主動式ETF與被動式多資產ETF推出，更是今年市場的亮點。這不僅展現資產管理的創新動能，也讓從小資族到高資產族群，都能靈活運用 ETF 進行財富配置。目前，台灣市場已累積超過270檔ETF，受益人數達1,544萬人，ETF已成為全民理財的重要工具。

這屆博覽會規劃五大特色展區：創富主舞台、主題展區、高雄專區、金融展區與 ETF沙龍區，邀集公協會及國內外13家投信、券商共同參與，結合專題講座、互動體驗與投資教育，讓民眾全面了解政策藍圖與市場創新脈動。10月17日至19日可蒞臨高雄展覽館，親身感受ETF的多元價值與投資魅力。讓我們攜手以ETF為橋樑，連結國際資金，匯聚全民投資力量，共同推動台灣邁向亞洲資產管理中心。