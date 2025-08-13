快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

富國銀：做多台幣良機到！基本面穩加資金流入 Q4看升至29元兌1美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
富國銀行看好台幣第4季可升值至29元兌1美元；路透
富國銀行看好台幣第4季可升值至29元兌1美元；路透

富國銀行策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）撰寫報告表示，預期台幣兌美元在今年剩餘時間內將逐步走強，第4季的目標是29元；先前造成台幣快速升值的因素，可能在未來幾周重新浮現，但速度與強度會較5月溫和可控。

納拉亞南指出，台灣擁有龐大的經常帳順差與貿易順差，加上電子出口持續成長、股市資金大量流入，共同支撐台幣基本面。台幣被視為表達做空美元的良好工具。

目前，台幣兌美元匯率接近三個月高點，做空美元兌台幣的部位則降至5月初以來最低，顯示此時是進場做空美元的有利時機。

納拉亞南預計，台股的資金流入將在短期內維持高檔，尤其是受到半導體相關資產強勁需求的支撐，使台股成為亞洲市場中最受投資人青睞的標的之一。

短期內，台幣可能因為股息匯出等季節性因素而承壓，不過，壽險資金的強勁需求預計會抵銷這些影響。本地投資人也將逢高賣出美元，這會限制台幣進一步升值的空間。

台幣 台股

延伸閱讀

台股挑戰歷史新高 彭博：AI熱潮推動台股四個月來狂飆40%

台股不畏外資賣超 指數衝上次高…盤中閃見23千金

國銀放款中小企 6月大增千億 增額寫同期次高

18檔台股ETF 18日除息

相關新聞

搶貸出現八大亂象 李同榮提解方：新青安列72之2排外條款

房市趨勢專家李同榮表示，2023年9月新青安啟動後，造成市場搶購、搶貸亂象，2024年9月央行第七波限貸令，讓房市搶貸更...

上海銀和高雄銀拒出席 國票證券周五董事會恐怕流會

國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案出現最新進展。據知情人士透露，除了公股行庫還有耐斯集團的...

美股動能回歸強勁 聚焦大型股投資機會

美國股市在經歷上半年波折後，展現出強勁的反彈力道。隨著負面因素逐漸緩解，大型科技股領軍上漲，標普500指數（S&P 50...

富國銀：做多台幣良機到！基本面穩加資金流入 Q4看升至29元兌1美元

富國銀行策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）撰寫報告表示，預期台幣兌美元在今年剩餘時間內將逐步走強，第4季的...

國票證提案解任副董 高銀及上海銀力挺公股不出席 周五董事會恐流會

國票金（2889）經營權之爭提前開打，國票金旗下國票證券將在本周五（15日）召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職...

出口商只開心一天 今早新台幣又升回29字頭

出口商只開心一天！13日早上新台幣匯價又升回「29」字頭，以29.98開盤，升值4.6分，開盤15分鐘內再觸及29.92...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。