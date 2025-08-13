富國銀：做多台幣良機到！基本面穩加資金流入 Q4看升至29元兌1美元
富國銀行策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）撰寫報告表示，預期台幣兌美元在今年剩餘時間內將逐步走強，第4季的目標是29元；先前造成台幣快速升值的因素，可能在未來幾周重新浮現，但速度與強度會較5月溫和可控。
納拉亞南指出，台灣擁有龐大的經常帳順差與貿易順差，加上電子出口持續成長、股市資金大量流入，共同支撐台幣基本面。台幣被視為表達做空美元的良好工具。
目前，台幣兌美元匯率接近三個月高點，做空美元兌台幣的部位則降至5月初以來最低，顯示此時是進場做空美元的有利時機。
納拉亞南預計，台股的資金流入將在短期內維持高檔，尤其是受到半導體相關資產強勁需求的支撐，使台股成為亞洲市場中最受投資人青睞的標的之一。
短期內，台幣可能因為股息匯出等季節性因素而承壓，不過，壽險資金的強勁需求預計會抵銷這些影響。本地投資人也將逢高賣出美元，這會限制台幣進一步升值的空間。
