搶貸出現八大亂象 李同榮提解方：新青安列72之2排外條款

房市趨勢專家李同榮表示，2023年9月新青安啟動後，造成市場搶購、搶貸亂象，2024年9月央行第七波限貸令，讓房市搶貸更加嚴重，已出現八大亂象。

一、銀行大小眼，優先放貸順序錯亂：

銀行業為自身利益，在搶貸風潮下，現在優先放貸順序變成1.法人機構夠大，2.自然人收入夠多，3.放款利率夠高。

二、自住、首購、已𠄘諾排隊苦候，亂成一團：

雖然金管會自年初就一再呼籲，首購、自住、已𠄘諾優先，但前線感受完全兩樣，大建商土地照買，款照貸，小建商與首購、自住者皆望梅止渴。

三、金融生態風險增高：

銀行貸不到，貸款流向農漁會、信用合作社、租賃公司、甚至地下金融，金融生態恐重返1995-2001年時期，地區基層金融機構逾放激增，市場風險相對增高。

四、自住第二戶貸款受限，求貸無門：

自住第二戶貸款受到央行第七波限貸大幅縮減，交屋時需增加籌措兩到三成自備款，尤其政策溯及既往，傷及無辜。

五、高價定義門檻降低，害慘已購戶：

增漲增漲而央行高價定義門檻卻一再壓低，購戶原購時未達高價標準，交屋時跨過高價門檻，則貸款由8成降至3成，落差近5成，產生無力交屋困境。

六、預售解約數開始劇增，恐引發斷頭風險：

因房價續跌，解約數已不斷增加，跌幅若再擴大，已購戶經不起虧損又無力交屋，市場就有斷頭風險。

七、購屋糾紛頻傳：

貸款受限下，若建商無力協助已購戶貸款，雙方協商又失敗，購屋糾紛就將層出不窮。

八、爛尾樓事件逐漸增多，恐掀骨牌效應：

從二線城市到都會已陸續出現零星爛尾樓出現，一旦有較大建商出現爛尾樓就會有嚴重的骨牌效應。

李同榮表示，目前房市搶貸八大亂象不除，房市交易恐陷癱瘓，他提出化解危機的四大解方：

首先，針對金管會所提自住、首購、已承諾、甚至換屋者第二戶，都應確實稽核銀行是否排列為優先放貸對象。

其次，在市場資金緊俏及需求殷切時，央行應大幅減發定存單，釋放資金到市場上，藉以維持金融市場穩定，以防市場資金斷鏈危機擴大。

第三，除現行央行立即可減低定存單之措施外，9月央行理事會應採降息或降低存款準備率措施，使得企業在關稅與升值壓力下，得以喘息，同時也解決房市資金流動性問題。

第四，目前本國銀行總存款約58.18兆，而房貸總額約15.31兆，佔比約26.3%，接近銀行法72-2條之30%上限，而該條款同時有排外條款：「為鼓勵儲蓄協助購置自用住宅，經主管機關核准辦理之購屋儲蓄放款，不在此限」。

因此，新青安過去總貸款額是否可列為排外條款，銀行整體水位就劇減5%以上。或是央行可考慮從現在開始，特定時段的新青安、首購自住、皆列為排外條款，就可避免銀行總貸水位上升問題，同時解決搶貸的燃眉之急。