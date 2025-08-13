國票證提案解任副董 高銀及上海銀力挺公股不出席 周五董事會恐流會

快訊

經濟日報／ 記者邱金蘭／即時報導

國票金（2889）經營權之爭提前開打，國票金旗下國票證券將在本周五（15日）召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職務，除耐斯及公股不出席外，13日最新消息指出，上海商銀及高雄銀行也不出席，董事會恐面臨流會命運。

知情人士指出，國票證券是以不適任為由，提案解任陳冠如，而紛爭的原因應與今年1月、4月國票證券遭證交所、證期局處分案有關，對於這項處分案，陳冠如在內部主張應追究相關人員責任。

據了解，國票金及旗下子公司高層人事布局，都是在上屆改選後，來自旺旺集團、領航集團、美麗華、公股及耐斯集團五方協議的安排，如今旺旺陣營發動解任陳冠如，也被視為明年改選的的前哨戰。

消息來源指出，國票證有15席董事，解任副董案須有三分之二董事出席，且過半董事同意。周五董事會，耐斯集團跟公股確定不出席，合計已有六席董事，達不到三分之二門檻。

不屬旺旺陣營的上海商銀（5876）、高雄銀行（2836），各有一席董事，今天傳出也不出席，合計就有八席不出席，等於超過一半董事未出席，提案解任副董案的董事會就會直接流會。

董事長 國票金 上海商銀

