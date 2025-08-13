出口商只開心一天 今早新台幣又升回29字頭
出口商只開心一天！13日早上新台幣匯價又升回「29」字頭，以29.98開盤，升值4.6分，開盤15分鐘內再觸及29.92元，升值1.06角。
新台幣昨天受到外資與投信匯出之下，擴大跌幅，終場收跌，創5月以來最弱收盤價。而美國7月核心CPI數據符合市場預期，帶動市場降息預期，短天期美債殖利率與美元指數雙雙走低，今早美元指數下跌貼近98整數關。
美國勞工統計局（BLS）公布，7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，顯示通膨壓力持續趨緩，提振市場對美國聯準會（Fed）啟動降息的信心。消息公布後，美股12日收高，美國公債價格同步上漲，美元指數則走低。匯銀人士指出，符合預期的CPI數據強化了市場對Fed在9月會議降息的押注，投資人關注後續經濟數據與官員談話，以判斷政策走向。
