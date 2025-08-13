快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

出口商只開心一天 今早新台幣又升回29字頭

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

出口商只開心一天！13日早上新台幣匯價又升回「29」字頭，以29.98開盤，升值4.6分，開盤15分鐘內再觸及29.92元，升值1.06角。

新台幣昨天受到外資與投信匯出之下，擴大跌幅，終場收跌，創5月以來最弱收盤價。而美國7月核心CPI數據符合市場預期，帶動市場降息預期，短天期美債殖利率與美元指數雙雙走低，今早美元指數下跌貼近98整數關。

美國勞工統計局（BLS）公布，7月消費者物價指數（CPI）符合市場預期，顯示通膨壓力持續趨緩，提振市場對美國聯準會（Fed）啟動降息的信心。消息公布後，美股12日收高，美國公債價格同步上漲，美元指數則走低。匯銀人士指出，符合預期的CPI數據強化了市場對Fed在9月會議降息的押注，投資人關注後續經濟數據與官員談話，以判斷政策走向。

降息 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

短天期債 ETF 吸金強勁 第3季以來規模與受益人雙增

溫和CPI推升降息預期 美股史指那指同創新高 道指飆近500點

澳洲今年三度降息 澳幣下挫

美7月CPI漲幅低於預期 市場研判Fed 9月降息

相關新聞

上海銀和高雄銀拒出席 國票證券周五董事會恐怕流會

國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案出現最新進展。據知情人士透露，除了公股行庫還有耐斯集團的...

搶貸出現八大亂象 李同榮提解方：新青安列72之2排外條款

房市趨勢專家李同榮表示，2023年9月新青安啟動後，造成市場搶購、搶貸亂象，2024年9月央行第七波限貸令，讓房市搶貸更...

國票證提案解任副董 高銀及上海銀力挺公股不出席 周五董事會恐流會

國票金（2889）經營權之爭提前開打，國票金旗下國票證券將在本周五（15日）召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職...

出口商只開心一天 今早新台幣又升回29字頭

出口商只開心一天！13日早上新台幣匯價又升回「29」字頭，以29.98開盤，升值4.6分，開盤15分鐘內再觸及29.92...

創控受匯損影響 上半年每股虧損0.22元

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控公告上半年財報，上半年營收2.17億元，成長43.08％，但因新台幣升值影響...

台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

新台幣匯價昨（12）日連續第三個交易日走貶，收盤重回「3」字頭，以當日最低價30.026元作收，貶值1.1角，寫今年5月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。