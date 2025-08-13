快訊

基本面有撐 新興債吸引力持續展現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
新興債各區域及非洲與拉美表現強勁(資料來源：Bloomberg)
回顧2025年上半年，新興市場美元主權債遞交正報酬表現5.64%，7月開局持續強勁上漲1.27%。今年以來截至7月底，新興市場美元主權債漲幅6.98%表現優於其他主要債市，包含美國投資等級債漲4.35%、美國非投資等級債漲4.97%、歐洲非投資等級債漲3.96%。國泰投顧認為，目前新興債吸引力持續展現。

國際貨幣基金組織（IMF）2025年7月底重新上調新興市場國家2025年GDP增長預期，從4月的3.7%提升至4.1%。根據國泰投顧研究，儘管關稅議題持續，然而新興債指數的最大組成地區拉丁美洲占比約34%，國家經濟增長預期持續保持韌性，原因包含內需回溫、區域內貿易協議（如拉美太平洋聯盟Alianza del Pacífico、南方共同市場Mercosur）持續擴大貿易夥伴等，值得關注的是，今年以來主要新興市場各區域主權債券表現方面，拉丁美洲漲8.10%表現領先亞洲的5.79%、歐洲5.32%，展現拉丁美洲經濟體的韌性。

美國、英國、日本等成熟國家的政府借款成本已達數十年來最高水準，反映市場對於成熟國家的公部門債務攀升擔憂，導致殖利率曲線趨陡（尤其長天期公債殖利率快速攀升），舉例而言，美國30年期公債殖利率升至金融海嘯後高點達4.885%，相比之下，新興市場殖利率曲線較無反映此現象，顯示新興市場國家財政紀律下基本面穩健。

國泰投顧指出，目前新興市場債市的另一強勁催化因素在其相對吸引力的殖利率優勢。目前全球進入降息週期，新興市場債殖利率約為7.45%，較美國10年期公債高出逾3%。美國8月初公布就業市場數據後，芝加哥商品交易所的利率期貨市場顯示投資人對聯準會接下來降息預期大幅攀升，一掃聯準會主席原先態度偏鷹立場。國泰投顧預估，許多新興市場國家持續降息，包含拉丁美洲的墨西哥及哥倫比亞、非洲國家的南非及迦納、亞洲國家的印度和菲律賓等，隨著市場加大聯準會降息期待，預計將進一步推動「新興市場美元主權債」資產表現。

國泰投顧表示，摩根士丹利新興市場債團隊專注於新興市場美元主權債佈局，投資團隊關注國家變化，多樣性佈局具轉機題材抑或被市場錯誤定價的新興市場國家。該基金最大布局區域為拉丁美洲國家，包含巴西、墨西哥、蘇里南等，投資團隊致力於全面尋找有具有轉機題材、國家基本面強勁的新興市場國家主權債佈局，投資人可以透過此基金捕捉新興債的資本利得與債息機會。

新興市場

