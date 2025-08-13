創控受匯損影響 上半年每股虧損0.22元

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控公告上半年財報，上半年營收2.17億元，成長43.08％，但因新台幣升值影響換算營收與毛利率，致稅後虧損1358萬元，每股虧損0.22元。

創控也公布7月營收3498萬元，年減26.32％；累計1-7月營收2.52億元，年增26.51％；配合客戶出貨排程、驗收時間，公司在手訂單掌握度高，全年仍將保持業績成長軌道。

創控表示，公司持續拓展產品應用，營收規模穩定成長，由於多數國際半導體領導商皆為創控客戶，部分客戶出貨以美元計價，影響第2季換算營收與毛利率。然而，受惠上半年營收大幅成長帶來的經濟規模效益，若排除第2季台幣升值產生匯損2180萬元、5月IPO現金增資員工認購股份獎酬費用約900萬元，上半年純益較去年同期維持成長。

展望下半年，創控表示，隨著傳統旺季的產業特性，客戶密集出貨、驗收完成，下半年陸續認列營收後，全年獲利將可反映經濟規模效益。

此外，隨主要客戶2奈米製程進入量產，創控將受惠2奈米製程監控潔淨門檻再提升，包括公司在廠務端的核心產品以及微環境的新產品，都在新客戶與製程節點微縮創造出的新市場需求成長之下，預期營收穩定攀升。