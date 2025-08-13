快訊

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

郭智輝酸核三睦鄰費周春米也不挺 莊瑞雄：政府要有憐憫心

創控受匯損影響 上半年每股虧損0.22元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創控董事長王禮鵬展示該公司開發的半導體微汙染控制（AMC）設備。圖/本報系資料照片
創控董事長王禮鵬展示該公司開發的半導體微汙染控制（AMC）設備。圖/本報系資料照片

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控公告上半年財報，上半年營收2.17億元，成長43.08％，但因新台幣升值影響換算營收與毛利率，致稅後虧損1358萬元，每股虧損0.22元。

創控也公布7月營收3498萬元，年減26.32％；累計1-7月營收2.52億元，年增26.51％；配合客戶出貨排程、驗收時間，公司在手訂單掌握度高，全年仍將保持業績成長軌道。

創控表示，公司持續拓展產品應用，營收規模穩定成長，由於多數國際半導體領導商皆為創控客戶，部分客戶出貨以美元計價，影響第2季換算營收與毛利率。然而，受惠上半年營收大幅成長帶來的經濟規模效益，若排除第2季台幣升值產生匯損2180萬元、5月IPO現金增資員工認購股份獎酬費用約900萬元，上半年純益較去年同期維持成長。

展望下半年，創控表示，隨著傳統旺季的產業特性，客戶密集出貨、驗收完成，下半年陸續認列營收後，全年獲利將可反映經濟規模效益。

此外，隨主要客戶2奈米製程進入量產，創控將受惠2奈米製程監控潔淨門檻再提升，包括公司在廠務端的核心產品以及微環境的新產品，都在新客戶與製程節點微縮創造出的新市場需求成長之下，預期營收穩定攀升。

營收 奈米 台幣升值

延伸閱讀

聚鼎子公司現金增資13.41億發行新股收購美國廠 董座3人遭搜索約談

台積電董事會通過第2季每股仍配息5元 注資子公司100億美元避險

台積電召開董事會將報告2奈米洩密案 傳2高層現身新竹高鐵站

2奈米帶動FA需求 閎康受惠接單暢旺

相關新聞

搶貸出現八大亂象 李同榮提解方：新青安列72之2排外條款

房市趨勢專家李同榮表示，2023年9月新青安啟動後，造成市場搶購、搶貸亂象，2024年9月央行第七波限貸令，讓房市搶貸更...

上海銀和高雄銀拒出席 國票證券周五董事會恐怕流會

國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案出現最新進展。據知情人士透露，除了公股行庫還有耐斯集團的...

楊柳颱風來襲 央行公布停止上班地區之退票從寬處理措施

楊柳颱風來襲，部分縣市停班停課，避免企業或民眾擔心，中央銀行公布停止上班地區之退票從寬處理措施。

富國銀：做多台幣良機到！基本面穩加資金流入 Q4看升至29元兌1美元

富國銀行策略師納拉亞南（Chidu Narayanan）撰寫報告表示，預期台幣兌美元在今年剩餘時間內將逐步走強，第4季的...

國票證提案解任副董 高銀及上海銀力挺公股不出席 周五董事會恐流會

國票金（2889）經營權之爭提前開打，國票金旗下國票證券將在本周五（15日）召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職...

出口商只開心一天 今早新台幣又升回29字頭

出口商只開心一天！13日早上新台幣匯價又升回「29」字頭，以29.98開盤，升值4.6分，開盤15分鐘內再觸及29.92...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。