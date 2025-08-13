上海銀和高雄銀拒出席 國票證券周五董事會恐怕流會

國票證券本周五董事會解任耐斯集團大股東、國票證副董事長陳冠如一案出現最新進展。據知情人士透露，除了公股行庫還有耐斯集團的六席董事都不出席之外，今日上午已經確定連高雄銀行還有上海商銀都不出席，由於不出席的董事多達8人已超過15席董事的半數以上席次，因此本周五董事會除非公司撤掉解任案的議案，否則恐怕流會。

高雄銀行還有上海商銀都不出席，具有高度的指標意義。除了高雄銀本身有高雄市政府的政府持股背景，上海商銀先前在國票證券被近期局和證交所裁罰的時候，也主張要調查並且投下贊成票，因此對於國票證券副董事長也是耐斯集團大股東陳冠如，因主張要調查追究經營團隊的疏失而引爆的國票證券旺旺派發動陳冠如副董事長解任案，上海商銀也跟進公股的腳步拒絕參加董事會。

先前公股已經沙盤推演，耐斯集團在國票證券的3席董事和獨董將不出席當日董事會之外，目前已知公股包括一銀、合庫、兆豐證券在內的3席董事也不出席，將使得當日董事會在討論該議案時，過不了三分之二的重度決議。

公股人士指出，此外先前國票證券由金控副董事長何志強擔任副董事長已經多年，國票證券旺旺派卻以分層負責為理由，竟然要求解任現任的副董事長，對這些衝突，公股不堪其擾，因此這次直接選擇拒絕出席開會，希望亂象不要一再上演。