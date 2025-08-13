台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

新台幣匯價昨（12）日連續第三個交易日走貶，收盤重回「3」字頭，以當日最低價30.026元作收，貶值1.1角，寫今年5月23日以來、近三個月新低，成交量達15.96億美元。外資昨日賣超台股57.3億元，直接摜壓新台幣匯率表現。

匯銀分析，在美國關稅政策可能推升通膨的預期下，投資人普遍觀望。至於川普政府對台灣關稅是否採取疊加稅率計算，仍待雙方談判結果，在最終關稅方案未明朗前，股、匯市缺乏明確方向。外資連三日賣超台股並擴大資金匯出，使新台幣匯價再度跌破30元關卡。

同時，市場焦點也延伸至明年美國聯準會（Fed）主席人事變動。

根據外電最新消息，現任兩位Fed副主席鮑蔓（Michelle Bowman）、傑佛森（Philip Jefferson），以及達拉斯聯準銀行總裁蘿根（Lorie Logan），均在美國總統川普考慮名單之中。

鮑蔓自2018年起擔任Fed理事，今年3月17日獲川普提名接替巴爾（Michael Barr）出任監管副主席，並於2025年6月初經參議院確認正式上任。

傑佛森則於2022年5月在前總統拜登提名下成為理事，2023年9月起出任第23任Fed副主席，並是第四位在理事會任職的非裔美國男性。