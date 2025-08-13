金融守護論壇／勞發署跨國勞動力管理組專委黃偉誠 控管離境帳戶

針對移工人頭戶詐騙問題，勞發署跨國勞動力管理組專委黃偉誠表示，勞動部透過跨部會進行防堵，包括與金管會及內政部合作，針對移工離開台灣後，進行帳戶控管，對於有問題的帳戶進行阻斷，去年臺灣高等檢察署與勞動部也進行跨部會合作。

黃偉誠表示，目前國內移工高達83萬人，過去有非營利組織「One-Forty 社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會」，指的就是移工人數約占台灣人口的四十分之一，但因為移人工數一直在成長，現在已經是三十七分之一。

黃偉誠說，因為人數一直成長，處理的業務廣泛且多，但僱主聘用移工不能違反社會安定，若移工有涉詐，勞動部會有相關的處理。

黃偉誠表示，在今年打詐行動綱領2.0版推出後，勞動部在識詐面向，也針對移工進行宣導，對於移工在境外及入境後都有相關的教育宣導，其中，移工在入境後推動移工一站式服務，並且進行三天兩夜知識傳遞。

黃偉誠說，台灣也參考韓國制度，針對移工設有機場服務站，各地方政府像是台北市或新北市，在移工的潑水節或開齋月，進行知識宣導，另外，最容易涉詐的網路購物、線上電玩，也有相關的宣導，勞動部也在LINE設五個帳號，針對不同移工，推不同語言別，提供防詐資訊。至於165反詐騙專線只有中文，移工打專線可能會有困難，勞動部也設1955勞工諮詢申訴專線，由專線協助，向165進行詐騙確認。