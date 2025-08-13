快訊

金融守護論壇／LINE 台灣公共事務部副總林若凡 建立公私互信

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
LINE台灣公共事務部副總林若凡。 胡經周／攝影
LINE台灣公共事務部副總林若凡。 胡經周／攝影

LINE台灣公共事務部副總經理林若凡指出，近期因為LINE台灣與內政部刑事警察局聯合關注到詐騙集團透過門號申辦漏洞，大量申辦LINE帳號行為，一個月內就封鎖了7萬門違法LINE帳號。她強調，LINE台灣堅定「公私協力、產業聯防」，建立公私機構間的互信節點，以更短時間移除詐騙訊息。

林若凡提出LINE台灣「公私協力」的代表案例。她指出，今年4、5月間，刑事警察局提到有一批奇怪帳號，疑似是詐騙集團利用電信公司開放24小時內讓用戶換號的規則，大量申辦門號、申請LINE帳號後再申請更換門號，引起刑事警察局的關注。最後雙方與NCC一同合作，NCC發出行政命令規定，用戶三個月內只能更換兩次門號，LINE台灣清點後，一個月內陸續阻絕7萬門違法帳號。

她強調，LINE在台灣滲透率93%，過去兩年多來，推動四項政策，首先就是積極建立互信基礎，找許多合作夥伴一起不斷推動防詐觀念，與政府機關合作分享重要資訊；其次改善產品介面，例如詐騙集團在海外買LINE帳號，在台灣誘騙他人加入時，LINE台灣平台會提示「帳號登記電話不是台灣門號」，並設計再次登入功能，幫助用戶拿回被盜的帳號；對廣告主刊登廣告，不但要求實名制審查廣告主，連素材內容都加以審查；最後還包括主動處置可疑帳號，資安長在2023年左右決定「主動出擊」找出平台上的高風險帳號，推動公私部門跨界合作，產業聯防。

金融守護論壇／金管會副主委莊琇媛促結合 AI 四面向防詐阻詐

相關新聞

台幣貶回3字頭 熱錢擴大匯出 單日跌1.1角 連三貶

新台幣匯價昨（12）日連續第三個交易日走貶，收盤重回「3」字頭，以當日最低價30.026元作收，貶值1.1角，寫今年5月...

金融守護論壇／華南金董座陳芬蘭：AI 反詐 守護客戶財產

華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭表示，隨著國人防詐意識提升，詐騙集團轉向鎖定外籍移工收購帳戶犯案，華南銀除嚴審開戶、管控高...

金融守護論壇／刑事警察局副局長陳世煌：把詐騙攤在陽光下

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌表示，將透過源頭管理、跨域合作、精準預警及全民防詐，建立社會免疫力，守護人民的血汗錢。...

金融守護論壇／前銀行員李柔嫻：要當心詐團養套殺

「假投資真詐財」為近年來詐騙手法的前五名，且財損金額往往是數百萬元，甚至上千萬元。前銀行員李柔嫻現身說法，談她如何被詐騙...

金融守護論壇／中華電信業務長林文智：建構全方位防詐網

電信業者負責用戶第一線身分認證的「門號」，積極投入阻絕日新月異的詐騙，中華電信業務長暨執行副總經理林文智指出，中華電信以...

金融守護論壇／金管會銀行局長童政彰：防金流漏洞 雙軌並進

金管會銀行局局長童政彰指出，打擊詐騙必須跨部會合作與科技阻詐雙軌並進，透過即時情資共享、防堵資金外流及強化法人戶開戶審查...

