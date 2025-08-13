金融守護論壇／LINE 台灣公共事務部副總林若凡 建立公私互信

LINE台灣公共事務部副總經理林若凡指出，近期因為LINE台灣與內政部刑事警察局聯合關注到詐騙集團透過門號申辦漏洞，大量申辦LINE帳號行為，一個月內就封鎖了7萬門違法LINE帳號。她強調，LINE台灣堅定「公私協力、產業聯防」，建立公私機構間的互信節點，以更短時間移除詐騙訊息。

林若凡提出LINE台灣「公私協力」的代表案例。她指出，今年4、5月間，刑事警察局提到有一批奇怪帳號，疑似是詐騙集團利用電信公司開放24小時內讓用戶換號的規則，大量申辦門號、申請LINE帳號後再申請更換門號，引起刑事警察局的關注。最後雙方與NCC一同合作，NCC發出行政命令規定，用戶三個月內只能更換兩次門號，LINE台灣清點後，一個月內陸續阻絕7萬門違法帳號。

她強調，LINE在台灣滲透率93%，過去兩年多來，推動四項政策，首先就是積極建立互信基礎，找許多合作夥伴一起不斷推動防詐觀念，與政府機關合作分享重要資訊；其次改善產品介面，例如詐騙集團在海外買LINE帳號，在台灣誘騙他人加入時，LINE台灣平台會提示「帳號登記電話不是台灣門號」，並設計再次登入功能，幫助用戶拿回被盜的帳號；對廣告主刊登廣告，不但要求實名制審查廣告主，連素材內容都加以審查；最後還包括主動處置可疑帳號，資安長在2023年左右決定「主動出擊」找出平台上的高風險帳號，推動公私部門跨界合作，產業聯防。